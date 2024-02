Marc Márquez: "Isto é tudo sobre mim"

Como foram os teus últimos dias antes de poderes voltar a correr no MotoGP? Muito agitados?

"Oh, não foi muito mau. Estou bastante descontraído. O inverno foi curto e longo ao mesmo tempo. Longo porque estava muito ansioso por voltar a andar numa moto de MotoGP e curto porque ainda quero melhorar fisicamente. Mas ainda falta um mês para a primeira corrida. Passo a passo."

Treinou com uma Ducati Panigale em Portimão . Pode tirar alguma conclusão sobre a sua condição física a partir dessas voltas?

"Estou certamente em melhor forma do que nesta altura do ano passado. Foi o meu primeiro inverno sem problemas de maior durante muito tempo. Está bem, tive aquela operação à bomba do braço, mas isso é uma coisa sem importância. Consegui treinar bem nas últimas semanas. Mas verei se estou realmente em forma no segundo dia, o mais tardar. Normalmente, sentimo-nos fortes no primeiro dia. O verdadeiro nível de condição física revela-se no segundo dia! Mas isso é normal no início da época".

Em Valência só tinha uma mota à sua disposição. É melhor não a ter deitado abaixo. Está a planear esforçar-se mais aqui porque tem duas motos?

"Sempre tive problemas na pista aqui em Sepang no passado. Valência, por outro lado, adapta-se a mim e ao meu estilo. É por isso que estou tão entusiasmado para ver como a Ducati se sente nesta pista aqui e no Qatar - porque também tive dificuldades lá até agora."

Qual é a maior diferença entre trabalhar numa equipa de fábrica e numa equipa de clientes?

"Numa equipa de fábrica, temos mais responsabilidade pelo desenvolvimento geral da moto. Aqui, tudo gira em torno de mim e do meu desempenho. Tenho de perceber como é que o Pecco, o Martín e os outros tipos da Ducati pilotam e implementar isso para mim."

Como avalia o trabalho de cada um dos fabricantes durante o inverno?

"Vi as fotos do teste de shakedown. Em termos de aerodinâmica, estamos a aproximar-nos da Fórmula 1. Não é segredo que odeio este desenvolvimento - mas as regras permitem-no. Por isso, estamos a evoluir. Mesmo que eu não goste, tenho de me adaptar. Acho que é uma pena para os espectadores, que hoje em dia vêem muito menos manobras de ultrapassagem do que costumavam ver. Penso que todos podemos concordar que o espetáculo era melhor antes de toda esta aerodinâmica. O facto de as asas nos tornarem três décimos de segundo mais rápidos do que no ano passado não é percetível para os espectadores na pista."

Quão assustador foi o acidente de treino de Franky Morbidelli em Portimão ?

"Somos rivais, mas também somos amigos. Quandoa bandeira vermelha apareceuemPortimão,eu e o Alex fomos os primeiros a chegar ao local do acidente. Recebemos os sinais depois da curva 5, o Franky estava entre as curvas 8 e 9 - um mau local para um acidente. Quando vemos que um colega foi atingido, ajudamos. Não é preciso dizer que não há hesitação. Pousámos as nossas motos e vimos que o Franky estava inconsciente. O problema era a sua posição: estava deitado de costas. Havia o risco de ele se engasgar com a língua. Por isso, colocámo-lo numa posição lateral estável e abrimos-lhe as peles para que pudesse respirar. Como se tratava de um teste privado, os médicos de urgência demoraram pouco menos de dois minutos a chegar. Não fizemos nada de especial. Simplesmente ajudámo-lo, como se faz entre colegas em qualquer pista do mundo".

Como será o seu programa de testes nos próximos dias?

"Vamos começar por ajustar as pegas e o guiador, porque em Valência saltei mais ou menos para cima da moto. Assim que tiver encontrado a minha posição perfeita na moto, vamos começar a trabalhar numa configuração que se adapte ao meu estilo. Vou começar de novo com uma afinação standard como a do Pecco ou do Martín e depois começo a brincar. O mais importante é que o meu novo chefe de equipa e eu temos de encontrar uma linguagem comum."