Tests de Sepang, 14h00 : Martin en tête devant le rookie Acosta

Le test de Sepang a débuté de manière turbulente, un drapeau rouge a été agité après seulement dix minutes mardi matin : le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia avait déjà glissé de manière relativement anodine dans le virage 11 lors de son premier tour, quelques minutes plus tard, le pilote Trackhouse-Aprilia Raúl Fernández a fait un highsider beaucoup plus violent dans le même virage. Sa RS-GP a même pris feu dans le bac à gravier. Après un contrôle au centre médical du circuit, le jeune Espagnol de 23 ans a levé l'alerte et est remonté sur sa moto peu après midi.

La nouvelle recrue de Gresini Ducati, Marc Márquez, a également connu des difficultés de mise en route : il a été ralenti par un problème technique dès son premier run et est resté bloqué une deuxième fois plus tard. L'octuple champion du monde s'est donc longtemps retrouvé en bas de la feuille des temps, mais peu avant 14 heures, il a au moins réussi à remonter à la 16e place avant de chuter au virage 15. Il a toutefois pu ramasser sa moto et continuer à rouler.

Le vice-champion du monde Jorge Martin (Prima Pramac Racing) a quant à lui démarré fort dès le début et s'est nettement détaché de la concurrence par moments avec un chrono de 1:57,951 min. Le rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), qui avait réalisé le meilleur temps du shakedown samedi en 1:58,189, a pris la deuxième place.

À titre de comparaison, le record officiel du tour d'Alex Márquez (Ducati), établi lors de la course principale du GP de Malaisie 2023 en novembre dernier, est de 1:58,979 min. Le temps de la pole - qui est également le record de tous les temps de lap à Sepang - de Pecco Bagnaia (Ducati) était de 1:57,491 min.

Martin partage actuellement le box Pramac avec le pilote d'essai Ducati Michele Pirro. On ne sait pas encore si Franco Morbidelli pourra au moins participer à la troisième et dernière journée d'essais de jeudi en Malaisie, après sa chute lors des entraînements à Portimão. L'équipe médicale avait décidé de se donner quelques jours supplémentaires pour évaluer l'état de santé du nouveau pilote Ducati.

Tests MotoGP de Sepang, mardi à 14h :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

4. Bastianini, Ducati, + 0,533

5. Viñales, Aprilia, + 0,565

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,762

7. Rins, Yamaha, + 0,765

8. Oliveira, Aprilia, + 0,799

9. Quartararo, Yamaha, + 0,822

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,863

11. Bagnaia, Ducati, + 0,993

12. Marini, Honda, + 1,018

13. Miller, KTM, + 1,097

14. Binder, KTM, + 1,112

15. Mir, Honda, + 1,127

16. Marc Márquez, Ducati, + 1,335

17. Crutchlow, Yamaha, + 1,417

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,583

19. Zarco, Honda, + 1,594

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,972

21. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

22. Pirro, Ducati, + 2,451

23. Nakagami, Honda, + 2,770