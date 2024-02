Test di Sepang, ore 14: Martin in testa davanti al debuttante Acosta

Il test di Sepang ha avuto un inizio turbolento con una bandiera rossa dopo appena dieci minuti martedì mattina: il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia era già scivolato in modo relativamente innocuo alla curva 11 durante il suo primo giro, e pochi minuti dopo il pilota Trackhouse Aprilia Raúl Fernández è caduto in modo molto più violento nella stessa curva con un highsider. La sua RS-GP ha persino preso fuoco nella ghiaia, ma il 23enne spagnolo ha ricevuto il via libera dopo un controllo al centro medico della pista ed è tornato in sella poco dopo mezzogiorno.

Anche il nuovo arrivato in casa Gresini Ducati, Marc Márquez, ha avuto problemi in partenza: è stato rallentato da un problema tecnico nel suo primo giro e poi è rimasto bloccato una seconda volta. Di conseguenza, l'otto volte campione del mondo si è trovato a lungo in fondo alla classifica dei tempi, ma poco prima delle 14:00 è risalito almeno fino al 16° posto prima di cadere alla curva 15. Tuttavia, è stato in grado di recuperare il tempo perduto. Tuttavia, è stato in grado di raccogliere la moto e continuare.

Il vice-campione del mondo Jorge Martin (Prima Pramac Racing), invece, è partito subito forte e con un 1:57.951 ha stabilito un netto vantaggio sulla concorrenza. Il debuttante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), che aveva ottenuto il miglior tempo di shakedown sabato con un 1:58.189 min, si è piazzato al secondo posto.

A titolo di confronto, il record ufficiale sul giro stabilito da Alex Márquez (Ducati) nella gara principale del GP della Malesia 2023 lo scorso novembre è di 1:58.979 min. Il tempo della pole - che è anche il record sul giro di tutti i tempi a Sepang - stabilito da Pecco Bagnaia (Ducati) è stato di 1:57.491 min.

Martin sta condividendo il box Pramac con il collaudatore Ducati Michele Pirro. Non è ancora chiaro se Franco Morbidelli sarà in grado di partecipare almeno alla terza e ultima giornata di test in Malesia, giovedì, dopo l'incidente di Portimão. Il team medico ha deciso di prendersi qualche giorno in più per valutare lo stato di salute del rookie della Ducati.

Test MotoGP di Sepang, martedì ore 14:00:

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

4° Bastianini, Ducati, + 0,533

5. Viñales, Aprilia, + 0,565

6° Alex Márquez, Ducati, + 0,762

7° Rins, Yamaha, + 0,765

8° Oliveira, Aprilia, + 0,799

9° Quartararo, Yamaha, + 0,822

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,863

11° Bagnaia, Ducati, + 0,993

12° Marini, Honda, + 1,018

13° Miller, KTM, + 1,097

14° Binder, KTM, + 1.112

15° Mir, Honda, + 1.127

16° Marc Márquez, Ducati, + 1.335

17° Crutchlow, Yamaha, + 1.417

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.583

19° Zarco, Honda, + 1.594

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.972

21° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

22° Pirro, Ducati, + 2.451

23° Nakagami, Honda, + 2.770