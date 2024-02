Teste de Sepang, 14h: Martin lidera à frente do estreante Acosta

A meio do primeiro dia de testes oficiais de MotoGP do ano civil de 2024, o ás da Pramac Ducati, Jorge Martin, está na liderança em Sepang. Marc Márquez, por outro lado, teve problemas.

O teste de Sepang teve um início turbulento com uma bandeira vermelha ao fim de apenas dez minutos na manhã de terça-feira: o Campeão do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia já tinha escorregado de forma relativamente inofensiva na curva 11 na sua primeira volta e, alguns minutos depois, o piloto da Trackhouse Aprilia, Raúl Fernández, teve uma queda muito mais forte na mesma curva com um highsider. A sua RS-GP chegou mesmo a incendiar-se na gravilha, mas o espanhol de 23 anos recebeu luz verde após um check-up no centro médico da pista e voltou a montar a sua moto pouco depois do meio-dia.

O estreante da Gresini Ducati, Marc Márquez, também teve problemas no início: foi atrasado por um problema técnico na sua primeira corrida e depois ficou preso uma segunda vez. Como resultado, o oito vezes campeão do mundo encontrou-se no fundo da tabela de tempos durante muito tempo, mas pouco antes das 14:00 subiu para o 16º lugar antes de cair na curva 15. No entanto, conseguiu recuperar a mota e continuar.

O vice-campeão do mundo Jorge Martin (Prima Pramac Racing), por outro lado, teve um forte arranque logo de início e com 1:57.951 min estabeleceu uma clara vantagem sobre a concorrência em alguns momentos. O estreante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), que tinha feito o melhor tempo no shakedown de sábado com 1:58.189 min, ficou em segundo lugar.

Em comparação, o recorde oficial de volta estabelecido por Alex Márquez (Ducati) na corrida principal do GP da Malásia de 2023, em novembro passado, é de 1:58,979 min. O tempo da pole - também o recorde de volta de todos os tempos em Sepang - estabelecido por Pecco Bagnaia (Ducati) foi de 1:57,491 min.

Martin está atualmente a partilhar a box da Pramac com o piloto de testes da Ducati, Michele Pirro. Ainda não está claro se Franco Morbidelli poderá participar pelo menos no terceiro e último dia de testes na Malásia, na quinta-feira, depois do acidente em Portimão. A equipa médica decidiu tirar mais alguns dias para avaliar o estado de saúde do estreante da Ducati.

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira às 14h:

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

4º Bastianini, Ducati, + 0,533

5º Viñales, Aprilia, + 0,565

6º Alex Márquez, Ducati, + 0,762

7º Rins, Yamaha, + 0,765

8º Oliveira, Aprilia, + 0,799

9º Quartararo, Yamaha, + 0,822

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,863

11º Bagnaia, Ducati, + 0,993

12º Marini, Honda, + 1,018

13º Miller, KTM, + 1,097

14º Binder, KTM, + 1.112

15º Mir, Honda, + 1,127

16º Marc Márquez, Ducati, + 1,335

17º Crutchlow, Yamaha, + 1,417

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,583

19º Zarco, Honda, + 1,594

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,972

21º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

22º Pirro, Ducati, + 2,451

23º Nakagami, Honda, + 2,770