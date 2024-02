HRC assume Alex Baumgärtel (Kalex) come consulente

È stato piuttosto insolito vedere Alex Baumgärtel nel paddock del Circuito Internazionale di Sepang martedì scorso con l'uniforme blu della HRC. Durante il breve incontro con SPEEDWEEK.com, ha spiegato: "Il legame tra Kalex-Alex e HRC è stato rafforzato, ora lavoro qui come consulente nell'area delle prestazioni".

Baumgärtel è sotto contratto direttamente con HRC. Non è autorizzato a commentare i dettagli della collaborazione, ma continuerà a lavorare per la Kalex engineering (il suo nome contribuisce con quattro lettere al nome della società, la K è stata aggiunta dal socio Klaus Hirsekorn) nella classe Moto2.

La Honda ha utilizzato per la prima volta i forcelloni in alluminio della Kalex in occasione del test di Misano del settembre 2022, e l'anno precedente è arrivata da Bobingen anche una variante di telaio per la RC213V, ma questo non ha portato ancora a una grande svolta. Ciò era dovuto anche al fatto che, sebbene l'azienda giapponese avesse commissionato a Kalex la progettazione di un telaio, successivamente non aveva concesso quasi alcun accesso ai dati e ai feedback dei piloti. Ora l'approccio di HRC sembra essere cambiato.