HRC contrata Alex Baumgärtel (Kalex) como consultor

Há também desenvolvimentos emocionantes para relatar de Sepang fora da pista: O cofundador da Kalex, Alex Baumgärtel, vai estar com o uniforme da HRC no primeiro teste oficial de MotoGP de 2024.

Foi uma visão bastante invulgar ver Alex Baumgärtel no paddock do Circuito Internacional de Sepang, na terça-feira, com um uniforme azul da HRC. Durante o breve encontro com a SPEEDWEEK.com, explicou: "A ligação entre a Kalex-Alex e a HRC foi reforçada, estou agora a trabalhar aqui como consultor na área da performance."

Baumgärtel está sob contrato direto com a HRC. Não está autorizado a comentar os pormenores da colaboração, mas vai continuar a trabalhar para a engenharia da Kalex (o seu primeiro nome contribui com quatro letras para o nome da empresa, o K foi contribuído pelo parceiro Klaus Hirsekorn) na classe Moto2.

A Honda usou braços oscilantes de alumínio da Kalex pela primeira vez no teste de Misano em setembro de 2022, e uma variante de chassi para a RC213V veio de Bobingen no ano anterior, mas isso ainda não trouxe uma grande reviravolta. Isso também se deveu ao fato de que, embora a empresa japonesa tenha contratado a Kalex para projetar um quadro, eles subsequentemente concederam quase nenhum acesso aos dados e feedback dos pilotos. Agora, a abordagem da HRC parece ter mudado.