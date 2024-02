Alex Rins (Yamaha): Feliz con el progreso

El test oficial IRTA de MotoGP comenzó elmartes en el Circuito Internacional de Sepang. Yamaha ya estuvo en las pruebas de shakedown en la pista de Sepang antes de la presentación de la nueva moto. El debutante Alex Rins (28) habla con confianza sobre sus primeras impresiones de la M1.

"El shakedown fue bueno para nosotros, pudimos rodar durante dos días. Por desgracia, también ha llovido un poco entre medias. Pero estamos contentos, tenemos muchas piezas nuevas, hemos hecho un buen trabajo, estoy contento", dijo el catalán. "Me he sentido muy bien desde el principio. Estoy contentohasta ahora .Ayuda cuando las cosas están listas para ser probadas".

"Vamos por el buen camino y siento el pie mucho mejor que en Valencia. Tenía un poco de miedo porque sólo entrenabacon motos de carretera en invierno . Pero por suerte también iba bien en la M1. Estoy contento con los progresos. Cuando me levanto, los primeros pasos son un poco difíciles. No sé si es porque todavía tengo muchaspartes metálicasen el cuerpo".

Sobre la aerodinámica, Rins dice: "Hasta el año pasado, éramos conservadores en este aspecto y probablemente no encontramos el camino correcto. Lo que he visto ahora es que KTM está aportando muchas cosas.Todavía nohabíamos visto aDucati y Aprilia en elshakedown .Pero, por supuesto, ahora también hemos probado alerones diferentes, que ayudan a que la moto selevantemenos en la parte delantera . Tengo una sensación completamente diferente a la de Valencia. Ok, ese fue el primer día de clase. Pero ahora es mucho mejor".

"Laverdad es que mis sensaciones en Valencia y también aquí en Sepang fueron pronto buenas. Me recuerda a los viejos tiempos con la Suzuki. Con la Honda me perdí muchas carreras. Todavía nos falta un poco más de base. Estamos trabajando mucho en la electrónica. El motor es ahora tal que se puede decir - no es más agresivo - pero de alguna manera más rápido que el de Valencia en diciembre. Pero no puedo decir mucho todavía porque no tengo mucha experiencia. La moto es bastante similar a la Suzuki. Pero aquí me he sentido mejor entérminos de estabilidad en frenada que con la Suzuki.

Rins podría convertirse en el primer piloto de la historia de MotoGP en ganar con tres marcas. "Sería un sueño. El objetivo también es ganar y traer de vuelta a Yamaha. Pero no siempre está en mi cabeza. Voya dar el máximo. Ahora estoy con Yamaha y si pudiera conseguir una victoria aquí estaría muy agradecido. El año pasado me perdí diez carreras.Ahora mi rohacia delante y tengo ganas de volver a pilotar la moto en las carreras por fin . "

Por la mañana, en la jornada de entrenamientos de hoy, Rins ha sido justo más rápido que su compañero de equipo Quartararo.