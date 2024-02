Alex Rins (Yamaha) : Heureux de ses progrès

Les tests officiels IRTA MotoGPont débutémardi sur le circuit international de Sepang. Yamaha était déjà présent sur la piste de Sepang pour les tests de shakedown avant de dévoiler sa nouvelle moto. Le nouveau venu, Alex Rins (28 ans), est plutôt confiant lorsqu'il parle de ses premières impressions sur la M1.

"Le shakedown a été bon pour nous - nous avons pu rouler deux jours. Malheureusement, il a aussi plu un peu entre-temps. Mais nous sommes contents - nous avons beaucoup de nouvelles pièces, nous avons fait du bon travail - je suis content", constate le Catalan. "Je me suis tout de suite senti vraiment bien. Je suis heureuxjusqu'ici . Cela aide quand les choses sont à tester".

"Nous sommes sur la bonne voie, mon pied se sent aussi beaucoup mieux qu'à Valence. J'avais un peu peur, car je ne me suis entraînéqu'avec des motos de route cet hiver . Mais heureusement, c'était aussi bien sur la M1. Je suis content de mes progrès. Quand je me lève, les premiers pas sont un peu difficiles. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai encore beaucoup de pièces métalliquesdans le corps".

Concernant l'aérodynamique, Rins explique : "Jusqu'à l'année dernière, nous étions conservateurs dans ce domaine, nous n'avons probablement pas trouvé la voie. Ce que j'ai vu maintenant, c'est que KTM apporte beaucoup de choses ici. Nousn'avionspas encore vu Ducati et Aprilia lors du shakedown . Mais bien sûr, nous avons aussi essayé différents ailerons qui aident à ce que la moto se lèvemoins àl'avant . J'aiun tout autre sentiment qu'à Valence. Bon, c'était le premier jour d'école. Mais c'est vraiment beaucoup mieux maintenant".

"La vérité , c'estque mon feeling à Valence et ici à Sepang était bientôt bon. Cela me rappelle le bon vieux temps avec la Suzuki. Avec la Honda, j'ai raté beaucoup de courses. Nous avons besoin d'un peu plus de base. Nous travaillons beaucoup sur l'électronique. Le moteur est maintenant tel qu'on peut dire - il n'est pas plus agressif - mais d'une certaine manière plus rapide que celui de Valence en décembre. Mais je ne peux pas encore dire grand-chose, car je n'ai pas encore beaucoup d'expérience. La moto est assez similaire à la Suzuki. Mais ici, je me suis senti plus à l'aise que sur la Suzuki en ce qui concerne la stabilité au freinage.

Rins pourrait devenir le premier pilote de l'histoire du MotoGP à gagner avec trois marques. "Ce serait un rêve. L'objectif est aussi de gagner et de faire revenir Yamaha. Mais ce n'est pas toujours dans ma tête. Je vais donner mon maximum. Maintenant ,je suis chez Yamaha et si je pouvais remporter une victoire ici, je serais vraiment reconnaissant. L'année dernière, j'ai manqué dix courses.Maintenant, je regarde vers l'avant et j'ai hâte de pouvoir enfin piloter la moto en course".

Le matin des tests d'aujourd'hui, Rins était juste plus rapide que son coéquipier Quartararo.