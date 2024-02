Alex Rins (Yamaha): Contento dei progressi fatti

I test ufficiali IRTA della MotoGP sono iniziatimartedì al Sepang International Circuit. La Yamaha era già presente ai test di shakedown sulla pista di Sepang prima della presentazione della nuova moto. Il nuovo arrivato Alex Rins (28) parla con fiducia delle sue prime impressioni sulla M1.

"Lo shakedown è stato positivo per noi: abbiamo potuto girare per due giorni. Purtroppo c'è stata anche un po' di pioggia nel mezzo. Ma siamo soddisfatti: abbiamo molte parti nuove, abbiamo fatto un buon lavoro e sono contento", ha detto il catalano. "Mi sono sentito subito molto bene. Sono contentofino ad ora .È utile quando le cose sono pronte per essere testate".

"Siamo sulla strada giusta e il mio piede si sente molto meglio rispetto a Valencia. Avevo un po' di paura perché in inverno mi sono allenatosolo con le moto da strada . Ma poi per fortuna è andata bene anche sulla M1. Sono contento dei progressi. Quando mi alzo, i primi passi sono un po' difficili. Non so se è perché ho ancora molte parti metallichenel corpo".

Per quanto riguarda l'aerodinamica, Rins afferma: "Fino all'anno scorso eravamo conservatori in questo senso e probabilmente non avevamo trovato la strada giusta. Ora ho visto che KTM sta portando molte cose qui. Nonavevamoancora visto Ducati e Aprilia allo shakedown .Ma naturalmente abbiamo provato anche ali diverse, che aiutano la moto asollevarsimeno all'anteriore . Ho una sensazione completamente diversa rispetto a Valencia. Ok, quello era il primo giorno di scuola. Ma ora va molto meglio".

"La verità è che le mie sensazioni a Valencia e anche qui a Sepang sono state presto buone. Mi ricorda i vecchi tempi con la Suzuki. Con la Honda ho perso molte gare. Abbiamo ancora bisogno di un po' di base. Stiamo lavorando molto sull'elettronica. Il motore è ora tale da poter dire - non è più aggressivo - ma in qualche modo più veloce di quello di Valencia a dicembre. Ma non posso ancora dire molto perché non ho molta esperienza. La moto è abbastanza simile alla Suzuki. Ma qui mi sono sentito meglio in termini di stabilità in frenata rispetto alla Suzuki .

Rins potrebbe diventare il primo pilota nella storia della MotoGP a vincere con tre marchi. "Sarebbe un sogno. L'obiettivo è anche quello di vincere e riportare la Yamaha in auge. Ma non è sempre nella mia testa. Darò il massimo. Ora sono con la Yamaha e se potessi vincere qui sarei davvero grato. L'anno scorso ho saltato dieci gare.Ora guardo avanti e non vedo l'ora di tornare a guidare la moto nelle gare" .

Nella mattinata di test di oggi, Rins è stato appena più veloce del compagno di squadra Quartararo.