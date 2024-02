Alex Rins (Yamaha): Feliz com o progresso

O teste oficial IRTA MotoGP começou naterça-feira no Circuito Internacional de Sepang. A Yamaha já estava nos testes de shakedown na pista de Sepang antes da apresentação da nova moto. O recém-chegado Alex Rins (28) fala com confiança sobre as suas primeiras impressões da M1.

"O shakedown foi bom para nós - pudemos rodar durante dois dias. Infelizmente, também houve alguma chuva pelo meio. Mas estamos contentes - temos muitas peças novas, fizemos um bom trabalho - estou contente", disse o catalão. "Senti-me muito bem logo de início. Estou contenteaté agora .Ajuda quando as coisas estão prontas para serem testadas."

"Estamos no caminho certo e o meu pé está muito melhor do que em Valência. Estava um pouco assustado porque só treineiem bicicletas de estrada no inverno . Mas, felizmente, também estava bem na M1. Estou contente com os progressos. Quando me levanto, os primeiros passos são um pouco difíceis. Não sei se isso se deve ao facto de ainda ter muitas partes metálicasno meu corpo."

Relativamente à aerodinâmica, Rins afirma: "Até ao ano passado, éramos conservadores neste aspeto e provavelmente não encontrámos o caminho certo. O que eu vi agora é que a KTM está a trazer muitas coisas para aqui.Ainda não tínhamos visto a Ducati e a Aprilia no shakedown .Mas claro que agora também experimentámos asas diferentes, que ajudam a moto asubirmenos na frente . Tenho uma sensação completamente diferente da que tive em Valência. Ok, foi o primeiro dia de aulas. Mas agora está muito melhor".

"A verdade é que a minha sensação em Valência e também aqui em Sepang foi logo boa. Faz-me lembrar os velhos tempos com a Suzuki. Perdi muitas corridas com a Honda. Ainda precisamos de um pouco mais de base. Estamos a trabalhar muito na eletrónica. O motor está agora de tal forma que se pode dizer - não é mais agressivo - mas de alguma forma mais rápido do que o de Valência em dezembro. Mas ainda não posso dizer muito porque não tenho muita experiência. A mota é bastante semelhante à Suzuki. Mas senti-me melhor aqui em termos de estabilidade de travagem do que na Suzuki .

Rins pode tornar-se o primeiro piloto na história do MotoGP a vencer com três marcas. "Seria um sonho. O objetivo também é ganhar e trazer a Yamaha de volta. Mas isso não está sempre na minha cabeça. Vou dar o meu máximo. Agora estou com a Yamaha e se conseguisse uma vitória aqui ficaria muito grato. No ano passado falhei dez corridas.Agora estou aolhar em frente e ansioso por voltar a correr coma moto . "

Na manhã do dia de testes de hoje, Rins foi apenas mais rápido que o companheiro de equipa Quartararo.