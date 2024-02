Test de Sepang mardi : Martin devant Acosta & Quartararo

Après trois jours de shakedown pour les pilotes d'essai, le rookie Pedro Acosta et les pilotes titulaires de Honda et Yamaha, la pause hivernale s'est également terminée mardi pour les autres pilotes MotoGP avec la première des trois journées d'essais IRTA en Malaisie. Le vice-champion du monde Jorge Martin n'a pas mis longtemps avant de démontrer une fois de plus sa vitesse explosive et de s'installer en tête de la feuille des temps avec un chrono de 1:57,951 min.

Le début d'après-midi de mardi a été calme sur le circuit international de Sepang et même après la pause déjeuner, le meilleur temps du pilote Pramac-Ducati n'a pas été menacé. Il s'est maintenu 0,269 seconde devant le remarquable rookie Pedro Acosta (Red Bull KTM GASGAS).

A titre de comparaison, le record officiel du tour d'Alex Márquez (Ducati), établi lors de la course principale du GP de Malaisie 2023, est de 1:58,979 min. Le temps de la pole - qui est aussi le record de tous les laps de temps à Sepang - de Pecco Bagnaia (Ducati) était de 1:57,491 min.

Peu avant 17 heures, le pilote officiel Yamaha Fabio Quartararo s'est hissé à la troisième place en 1:58,228 min, un temps très proche de son chrono de qualification de novembre dernier, 1:58,080 min.

Parmi les changements notables au classement, on notera également l'amélioration de Marco Bezzecchi (qui a toutefois chuté en fin de séance) et de son nouveau collègue de marque Ducati, Marc Márquez, qui se sont hissés aux 8e et 9e rangs, ainsi que l'avancée de la nouvelle recrue du LCR, Johann Zarco, meilleur pilote Honda en 10e position. Comme toujours, les temps de test sont à prendre avec des pincettes, le champion du monde Bagnaia s'est par exemple tenu à l'écart en se classant 16e.

Comme chaque jour d'essai, il y a du nouveau mardi sur le front de l'aérodynamique : Michele Pirro, qui remplace Franco Morbidelli sur la Pramac-Ducati au moins pour les deux premières journées d'essais IRTA, a réalisé un carénage avec trois petits appendices à la place des diffuseurs ("downwash ducts") derrière la roue avant.

Dans le camp Yamaha, Fabio Quartararo et Alex Rins ont chacun comparé deux versions d'un spoiler arrière. Au sein de la nouvelle équipe de clients Aprilia de Trackhouse, Miguel Oliveira dispose comme annoncé de la RS-GP24, y compris d'une partie arrière Batmobile marquante.

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451