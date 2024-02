Martedì di test a Sepang: Martin davanti ad Acosta e Quartararo

Dopo i tre giorni di shakedown per i collaudatori, il debuttante Pedro Acosta e i piloti Honda e Yamaha, la pausa invernale si è conclusa anche per gli altri piloti della MotoGP martedì con il primo dei tre giorni di test IRTA in Malesia. Il secondo classificato del Campionato del Mondo, Jorge Martin, non ha avuto bisogno di molto tempo per dimostrare ancora una volta la sua velocità esplosiva e si è piazzato in cima alla classifica dei tempi con un 1:57.951 minuti.

Il circuito internazionale di Sepang era tranquillo nel primo pomeriggio di martedì e anche dopo la pausa pranzo il miglior tempo del pilota Pramac Ducati non era più in pericolo. Ha mantenuto un vantaggio di 0,269 secondi sul notevole rookie Pedro Acosta (Red Bull KTM GASGAS).

Per fare un confronto: il record ufficiale sul giro di Alex Márquez (Ducati) nella gara principale del GP della Malesia 2023 è di 1:58.979 min. Il tempo della pole - che è anche il record sul giro di tutti i tempi a Sepang - di Pecco Bagnaia (Ducati) è stato di 1:57.491 min.

Il pilota della Yamaha Fabio Quartararo è passato al terzo posto poco prima delle 17.00, avvicinandosi al suo tempo di qualifica dello scorso novembre, 1:58.080, con un 1:58.228.

Tra gli altri spostamenti degni di nota in classifica, si segnalano i miglioramenti di Marco Bezzecchi (anche se ha registrato una caduta in ritardo) e del suo nuovo collega del marchio Ducati Marc Márquez, che si sono piazzati all'ottavo e al nono posto, nonché l'avanzamento del nuovo arrivato del LCR Johann Zarco, che è stato il miglior pilota Honda al decimo posto. Come sempre, però, i tempi dei test vanno trattati con cautela, con il campione del mondo Bagnaia che si è fermato al 16° posto.

Come in ogni giornata di test, anche martedì ci sono state novità sul fronte dell'aerodinamica: Michele Pirro, che ha sostituito Franco Morbidelli sulla Pramac-Ducati almeno per i primi due giorni di test IRTA, ha utilizzato una carenatura con tre piccoli attacchi al posto dei diffusori ("downwash ducts") dietro la ruota anteriore.

Nel campo della Yamaha, sia Fabio Quartararo che Alex Rins hanno confrontato due versioni di spoiler posteriore. Nel neonato team clienti Aprilia di Trackhouse, Miguel Oliveira ha la RS-GP24 come annunciato, compresa una sorprendente sezione posteriore da Batmobile.

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451