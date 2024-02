Teste de Sepang Terça-feira: Martin à frente de Acosta e Quartararo

Depois do shakedown de três dias para os pilotos de testes, o estreante Pedro Acosta e os pilotos regulares da Honda e Yamaha, a pausa de inverno também chegou ao fim para os outros pilotos de MotoGP na terça-feira com o primeiro de três dias de testes IRTA na Malásia. O segundo classificado do Campeonato do Mundo, Jorge Martin, não demorou muito a provar a sua velocidade explosiva mais uma vez, estabelecendo um tempo de 1:57.951 minutos para liderar a tabela de tempos.

O Circuito Internacional de Sepang estava calmo ao início da tarde de terça-feira e, mesmo depois da pausa para almoço, o melhor tempo do piloto da Pramac Ducati já não estava em perigo. Ele ficou 0,269 segundos à frente do notável estreante Pedro Acosta (Red Bull KTM GASGAS).

Para comparação: O recorde oficial de volta de Alex Márquez (Ducati) da corrida principal do GP da Malásia de 2023 é de 1:58.979 min. O tempo da pole - também o recorde de volta de todos os tempos em Sepang - de Pecco Bagnaia (Ducati) foi de 1:57.491 min.

O piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, passou para o terceiro lugar pouco antes das 17h00, ficando muito perto do seu tempo de qualificação de 1:58,228 min de novembro passado, 1:58,080 min.

Outras mudanças notáveis na classificação incluíram as melhorias de Marco Bezzecchi (embora também tenha registado uma queda no final) e do seu novo colega de marca da Ducati, Marc Márquez, para o oitavo e nono lugares, bem como o avanço do recém-chegado à LCR, Johann Zarco, que foi o melhor piloto da Honda no décimo lugar. No entanto, como sempre, os tempos de teste devem ser tratados com cautela, com o campeão do mundo Bagnaia a manter-se no 16º lugar.

Como em todos os dias de testes, também houve novidades na frente da aerodinâmica na terça-feira: Michele Pirro, que substituiu Franco Morbidelli na Pramac-Ducati durante, pelo menos, os dois primeiros dias de testes IRTA, rodou com uma carenagem com três pequenos acessórios em vez dos difusores ("downwash ducts") atrás da roda dianteira.

Na Yamaha, tanto Fabio Quartararo como Alex Rins compararam duas versões de um spoiler traseiro. Na recém-formada equipa cliente Aprilia da Trackhouse, Miguel Oliveira tem a RS-GP24 como anunciado, incluindo uma impressionante secção traseira Batmobile.

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451