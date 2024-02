Luca Marini : "Le feeling passe"

Marini a roulé sur une Ducati dans l'équipe de son demi-frère Valentino Rossi lors de ses trois premières années en MotoGP. Cette saison, il succède à Marc Márquez chez Repsol Honda. Son expérience avec la meilleure moto du plateau devrait aider la RC213V à retrouver le chemin de la victoire. Les concessions devraient accélérer ce retour. L'une de ces concessions est que les pilotes d'usine ont pu se mettre au travail dès le shakedown test de la semaine dernière. Une chose dont Marini se félicite : "Le test du shakedown a aidé, car nous devons essayer une multitude de choses différentes. Nous travaillons dur et le feeling s'améliore à chaque fois. C'est génial de travailler avec les Japonais. Nous avons retrouvé quelque chose ces derniers jours, mais il reste encore beaucoup à faire".

Depuis Valence, la moto a encore fait un pas en avant, c'est ce que nous disent tous les pilotes, y compris le pilote d'essai expérimenté Stefan Bradl. Luca Marini : "Tous les pilotes donnent un feedback similaire sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous allons tous dans la même direction, c'est déjà positif".

L'une des principales nouveautés concerne le moteur. Marini a pu facilement suivre les Ducati dans le sillage du vent et a établi un record de 336,4 km/h, en compagnie des Ducati de Martín et Marc Márquez ainsi que des GASGAS de Pedro Acosta. Autre fait marquant : dans de nombreux coins, Luca a accéléré sur la roue arrière : "Le moteur a définitivement plus de puissance, c'est pourquoi nous nous battons avec l'adhérence. C'est une question de réglage de la moto dans son ensemble. En général, j'ai plus tendance à faire des wheelies que les autres. Cela dépend de mon style et de mes préférences. Maintenant que nous avons plus de couple, ce phénomène est plus frappant - si nous pouvons utiliser le grip. Le défi est d'assembler les différents aspects et améliorations : Aéro, moteur, électronique. Pour l'instant, nous utilisons peut-être 60% de notre potentiel".

Le fait qu'Alex Baumgärtel soit désormais en mission officielle pour le HRC, après que Honda ait déjà utilisé des composants Kalex et des connaissances l'année dernière, est une bonne chose pour Luca Marini. Après tout, il a roulé sur Kalex pendant toute sa carrière de six ans en Moto2, remportant six victoires et une deuxième place au championnat du monde.

Alex Baumgärtel a toujours eu beaucoup de respect pour Marini - et ce respect est réciproque : "Alex peut très certainement nous donner de bons conseils. C'est un homme intelligent qui comprend la dynamique de la moto comme peu d'autres. C'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Il a maintenant besoin d'un peu d'expérience avec les pneus Michelin". Dans quelle mesure Baumgärtel s'implique-t-il déjà dans le travail ? "Pour l'instant, il est surtout à l'écoute. J'essaie de lui donner un feedback : Ce que fait le pneu, mais aussi comment se sent la Honda par rapport à la Ducati".

Aujourd'hui, Marini a terminé la journée d'essais à la 17e place, à une seconde du meilleur temps de Jorge Martín. Le plus rapide chez Honda a été Johann Zarco (LCR).



Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451