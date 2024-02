Luca Marini: "Le sensazioni stanno migliorando".

Il nuovo arrivato in casa Repsol Luca Marini è ottimista sul fatto che la Honda si stia sviluppando nella giusta direzione. Nutre grandi speranze per Alex Baumgärtel (Kalex), con il quale ha già lavorato a stretto contatto nel Campionato del Mondo Moto2.

Nei suoi primi tre anni di MotoGP, Marini ha guidato una Ducati nel team del fratellastro Valentino Rossi; in questa stagione, è il successore di Marc Márquez alla Repsol Honda. La sua esperienza con la moto migliore del settore dovrebbe contribuire a riportare la RC213V sulla strada della vittoria. Le concessioni dovrebbero accelerare la strada del ritorno. Una di queste concessioni è che ai piloti ufficiali è stato permesso di lavorare durante lo shakedown test della scorsa settimana. Una cosa che Marini accoglie con favore: "Lo shakedown test ci ha aiutato perché abbiamo provato molte cose diverse. Stiamo lavorando sodo e il feeling migliora di volta in volta. È bello lavorare con i giapponesi. Negli ultimi giorni abbiamo trovato qualcosa di nuovo, ma c'è ancora molto da fare".

Dopo Valencia, la moto ha fatto un altro passo in avanti, come hanno confermato tutti i piloti, compreso l'esperto collaudatore Stefan Bradl. Luca Marini: "Tutti i piloti danno feedback simili su ciò che funziona e ciò che non funziona. Stiamo andando tutti nella stessa direzione. Stiamo andando tutti nella stessa direzione, il che è positivo".

Una delle innovazioni più importanti riguarda il motore. Marini è stato in grado di seguire facilmente le Ducati in scia e di stabilire un record di 336,4 km/h, insieme alle Ducati di Martín e Marc Márquez e alla GASGAS di Pedro Acosta. Si è notato anche che Luca ha accelerato in uscita da molte curve sulla ruota posteriore: "Il motore ha sicuramente più potenza, quindi stiamo lottando con l'aderenza. È una questione di messa a punto dell'intera moto. In genere tendo a fare più impennate degli altri. Questo dipende dal mio stile e dalle mie preferenze. Ora che abbiamo più coppia, questo fenomeno è più evidente, a patto che si riesca a sfruttare l'aderenza. La sfida è mettere insieme i singoli aspetti e i miglioramenti: Aerodinamica, motore, elettronica. Al momento, stiamo sfruttando forse il 60% del nostro potenziale".

Luca Marini è contento che Alex Baumgärtel sia ora in missione ufficiale HRC, dopo che Honda ha già utilizzato componenti e conoscenze Kalex lo scorso anno. Dopotutto, ha guidato Kalex per tutti i suoi sei anni di carriera in Moto2, ottenendo 6 vittorie e un secondo posto nel Campionato del Mondo.

Alex Baumgärtel ha sempre avuto molto rispetto per Marini e questo rispetto è reciproco: "Alex può sicuramente darci buoni consigli. È un uomo intelligente che capisce le dinamiche delle moto come pochi altri. È sempre stato bello lavorare con lui. Ora ha bisogno di un po' di esperienza con i pneumatici Michelin". In che misura Baumgärtel è già coinvolto nel lavoro? "Al momento ci ascolta soprattutto. Sto cercando di dargli un feedback: Cosa fa il pneumatico, ma anche come si sente la Honda rispetto alla Ducati".

Marini ha concluso la giornata di test di oggi al 17° posto, a un secondo dal miglior tempo di Jorge Martín. Il pilota Honda più veloce è stato Johann Zarco (LCR).



Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5° Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,765 Binder, KTM, + 0.773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14. Mir, Honda, + 0.790

15. Oliveira, Aprilia, + 0.799

16. Bagnaia, Ducati, + 0.862

17. Marini, Honda, + 1.018

18. Miller, KTM, + 1.018 18. Bagnaia, KTM, + 0.862 18. Bagnaia, KTM, + 1.018 18. Miller, KTM, + 1.018 Miller, KTM, + 1.097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20. Nakagami, Honda, + 1.261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23. Pirro, Ducati, + 2.451