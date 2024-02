Luca Marini: "As sensações estão a melhorar"

O recém-chegado à Repsol, Luca Marini, está otimista quanto ao facto de a Honda estar a evoluir na direção certa. Ele tem grandes esperanças em Alex Baumgärtel (Kalex), com quem já trabalhou de perto no Campeonato do Mundo de Moto2.

Nos seus primeiros três anos de MotoGP, Marini pilotou uma Ducati na equipa do seu meio-irmão Valentino Rossi; esta época, é o sucessor de Marc Márquez na Repsol Honda. A sua experiência com a melhor moto da categoria deverá ajudar a colocar a RC213V de novo no caminho da vitória. As concessões devem acelerar o caminho de volta. Uma dessas concessões é que os pilotos de fábrica foram autorizados a trabalhar durante o teste shakedown na semana passada. Algo com que Marini se congratula: "O teste shakedown ajudou porque temos de experimentar muitas coisas diferentes. Estamos a trabalhar arduamente e a sensação é cada vez melhor. É ótimo trabalhar com os japoneses. Voltámos a encontrar algo nos últimos dias, mas ainda há muito a fazer."

Desde Valência, a mota deu mais um passo em frente, o que é confirmado pelo feedback de todos os pilotos, incluindo o experiente piloto de testes Stefan Bradl. Luca Marini: "Todos os pilotos dão feedback semelhante sobre o que funciona e o que não funciona. Estamos todos a ir na mesma direção, o que é positivo".

Uma das inovações mais importantes diz respeito ao motor. Marini foi capaz de seguir facilmente as Ducatis no turbilhão e estabeleceu um recorde de 336,4 km/h, juntamente com as Ducatis de Martín e Marc Márquez, bem como a GASGAS de Pedro Acosta. Também se notou que Luca acelerou em muitas curvas com a roda traseira: "O motor tem definitivamente mais potência, por isso estamos a lutar com a aderência. É uma questão de configuração de toda a mota. Normalmente, tenho tendência para fazer mais "wheelies" do que os outros. É o meu estilo e as minhas preferências. Agora que temos mais binário, este fenómeno é mais percetível - desde que consigamos utilizar a aderência. O desafio é juntar os aspectos individuais e as melhorias: Aero, motor, eletrónica. Neste momento, estamos a utilizar talvez 60 por cento do nosso potencial."

Luca Marini está satisfeito com o facto de Alex Baumgärtel estar agora numa missão oficial da HRC, depois de a Honda já ter utilizado componentes e conhecimentos da Kalex no ano passado. Afinal de contas, ele pilotou Kalex durante toda a sua carreira de seis anos na Moto2, conseguindo 6 vitórias e um segundo lugar no Campeonato do Mundo.

Alex Baumgärtel sempre teve um grande respeito por Marini - e este respeito é mútuo: "O Alex pode certamente dar-nos boas dicas. É um homem inteligente que compreende a dinâmica das motas como poucos. Sempre foi ótimo trabalhar com ele. Agora precisa de um pouco de experiência com os pneus Michelin". Até que ponto é que Baumgärtel já está envolvido no trabalho? "De momento, ele está sobretudo a ouvir-nos. Estou a tentar dar-lhe feedback: O que o pneu está a fazer, mas também como a Honda se sente em comparação com a Ducati."

Marini terminou o dia de testes de hoje em 17º lugar, um segundo atrás do melhor tempo de Jorge Martín. O piloto mais rápido da Honda foi Johann Zarco (LCR).



Teste de MotoGP Sepang, Terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451