Jorge Martín (Ducati/1º): Mejor rápido que lento

"Desde luego, siempre es bueno ser rápido. Es mejor que ser lento", comentó Jorge Martín sobre su mejor crono del día el martes en Sepang de forma rotundamente relajada. Al mismo tiempo, sin embargo, dejó claro: "Hoy no me he centrado demasiado en los tiempos. Me he centrado más en saber exactamente qué motor era mejor. He marcado el mejor tiempo con el nuevo motor, pero eso no es lo más importante. Me he centrado más en el rendimiento, la manejabilidad, la respuesta del acelerador y esas cosas. Hay algunos aspectos positivos, pero también algunos negativos, tenemos que seguir trabajando en ellos. Creo que continuaremos el miércoles con las dos motos en la configuración 2024, entonces será más fácil trabajar en ello."

"De momento, me decanto por el motor 2024, que tiene algunos aspectos realmente buenos", reveló el subcampeón del año pasado. "Pero como he dicho, tenemos que trabajar más con él porque no queremos cometer el mismo error que en 2022".

Preguntado por el nuevo motor, el piloto del Pramac Ducati ha añadido: "La manejabilidad ha sido buena y muy similar a la moto de 2023. Pero parece que tenemos un poco más de potencia. Eso es bueno porque he visto que otras marcas como Honda y Yamaha han mejorado. He visto en la pista que eran bastante rápidas en las rectas. Quizá tengamos algunos puntos débiles, pero no puedo decir mucho más al respecto. Pero en general creo que es una moto mejor".

Sin embargo, el "Martinator" no notó un paso especialmente grande respecto a la GP23 del año pasado, ya que la diferencia era mayor hace un año. "El paso de 2022 a 2023 fue grande, la moto de 2022 era muy complicada. La moto de este año está más en línea con la de 2023, con un poco más de potencia. Más potencia a veces trae más problemas, en la salida de curva por ejemplo, que estamos intentando entender. Me siento muy bien con los frenos. Creo que seremos un poco más competitivos esta temporada".

"Los dos próximos días serán importantes para seguir en esta dirección y trabajar un poco en los detalles. Todavía tenemos muchas cosas que probar, y el carenado también será importante, porque se trata del paquete completo. Ya he mejorado los tiempos de los test del año pasado. Por eso creo que es muy positivo", resumió el español de 26 años.

El hecho de que Martín fuera el único piloto de Ducati MotoGP que se ausentó de los entrenamientos de la semana pasada como parte de la prueba del Campeonato del Mundo de Superbike en Portimão causó asombro entre los observadores atentos. Su respuesta, sorprendentemente abierta, fue igualmente sorprendente: "No me lo dijeron. Creo que fue un malentendido. Estaba en Montmeló entrenándome. Sólo dos días antes me di cuenta de que iban a correr allí. No pude organizarme para llevar las motos y todo allí. Fue un malentendido y espero estar allí la próxima temporada", añadió la estrella del Pramac, que ya ha dejado entrever que aspira a un puesto en el equipo oficial en 2025 o buscará otro sitio.

Test de MotoGP en Sepang, martes (6 de febrero):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451