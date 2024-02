Jorge Martin (Ducati/1.) : Mieux vaut être rapide que lent

"C'est toujours bon d'être rapide. C'est mieux que d'être lent", a déclaré Jorge Martin en commentant son meilleur temps du jour mardi à Sepang. Mais il a immédiatement précisé : "Je n'ai pas trop regardé les temps au tour aujourd'hui. J'étais plus concentré sur la compréhension exacte du moteur le plus performant. J'ai réalisé le temps au tour avec le nouveau moteur, mais ce n'est pas l'aspect le plus important. Il s'agit plus de la performance, de la maniabilité, de la réponse à l'accélérateur et de toutes ces choses, c'est sur cela que je me suis concentré. Il y a quelques aspects positifs, mais aussi quelques aspects négatifs, nous devons continuer à travailler dessus. Je pense que nous allons continuer mercredi avec les deux motos dans la configuration 2024, ce sera plus facile de travailler".

"Pour l'instant, je préfère le moteur 2024 qui a de très bons aspects", a révélé le vice-champion du monde de l'an dernier. "Mais comme je l'ai dit, nous devons travailler encore plus avec, car nous ne voulons pas faire la même erreur qu'en 2022".

Interrogé sur le nouveau moteur, le pilote Pramac-Ducati a ajouté : "La maniabilité était bonne et très similaire à la moto de 2023. Il semble toutefois que nous ayons un peu plus de puissance. C'est une bonne chose parce que j'ai vu que d'autres marques comme Honda et Yamaha se sont améliorées. J'ai vu sur la piste qu'ils étaient assez rapides dans les lignes droites. Nous avons peut-être quelques points faibles, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une meilleure moto".

Le "martinator" n'a toutefois pas constaté un pas particulièrement important par rapport à la GP23 de l'année dernière, la différence était plus grande il y a un an. "De 2022 à 2023, le pas était grand, la moto de 2022 était très compliquée. La moto de cette année est plus en ligne avec celle de 2023, avec un peu plus de puissance. Plus de puissance entraîne parfois plus de problèmes, en sortie de virage par exemple, nous essayons de le comprendre. Sur les freins, je me sens très bien. Je pense que nous serons encore un peu plus compétitifs cette saison".

"Les deux prochains jours seront importants pour continuer dans cette direction et travailler un peu sur les détails. Nous devons encore essayer de nombreuses choses, le carénage sera également important, car c'est l'ensemble du package qui est en jeu. J'ai déjà amélioré les temps au tour réalisés lors du test de l'année dernière. Je pense donc que c'est vraiment positif", a résumé l'Espagnol de 26 ans.

L'absence de Martin, la semaine dernière, comme seul pilote Ducati MotoGP à l'entraînement dans le cadre des tests du championnat du monde Superbike à Portimão, a suscité l'étonnement des observateurs attentifs. Sa réponse étonnamment ouverte à la question à ce sujet l'est tout autant : "Ils ne me l'ont pas dit. Je pense que c'était un malentendu. J'étais à Montmeló pour l'entraînement. Je n'ai réalisé que deux jours avant qu'ils allaient rouler là-bas. Je ne pouvais plus m'organiser pour déplacer les motos et tout là-bas. C'était un malentendu et j'espère que je serai là la saison prochaine", a ajouté la star de Pramac, qui a déjà laissé entendre qu'il visait une place dans l'équipe d'usine en 2025 ou qu'il s'orienterait vers d'autres horizons.

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451