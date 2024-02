Jorge Martin (Ducati/1°): Meglio veloce che lento

"Sicuramente è sempre bello essere veloci. È sempre meglio che essere lenti", ha commentato Jorge Martin in modo enfaticamente rilassato il suo miglior tempo della giornata di martedì a Sepang. Allo stesso tempo, però, ha subito precisato: "Oggi non mi sono concentrato troppo sui tempi sul giro. Ero più concentrato a capire esattamente quale motore fosse migliore. Ho fatto il tempo sul giro con il nuovo motore, ma non è questo l'aspetto più importante. Mi sono concentrato piuttosto sulle prestazioni, sulla maneggevolezza, sulla risposta dell'acceleratore e su questi aspetti. Ci sono aspetti positivi, ma anche negativi, dobbiamo continuare a lavorarci. Penso che continueremo mercoledì con entrambe le moto in configurazione 2024, così sarà più facile lavorare".

"Al momento, preferisco il motore 2024, che ha alcuni aspetti davvero positivi", ha rivelato il secondo classificato dello scorso anno. "Ma come ho detto, dobbiamo lavorarci di più perché non vogliamo commettere lo stesso errore del 2022".

Alla domanda sul nuovo motore, il pilota del Pramac Ducati ha aggiunto: "La maneggevolezza era buona e molto simile a quella della moto 2023. Ma sembra che abbiamo un po' più di potenza. È un bene perché ho visto che altri marchi come Honda e Yamaha sono migliorati. Ho visto in pista che erano abbastanza veloci sui rettilinei. Forse abbiamo qualche punto debole, ma non posso dire di più. Ma nel complesso penso che sia una moto migliore".

Tuttavia, il "Martinatore" non ha notato un passo particolarmente grande rispetto alla GP23 dello scorso anno, dato che la differenza era maggiore un anno fa. "Il passo dal 2022 al 2023 è stato grande, la moto del 2022 era molto complicata. La moto di quest'anno è più in linea con quella del 2023, con un po' più di potenza. Una maggiore potenza a volte comporta più problemi, ad esempio in uscita di curva, che stiamo cercando di capire. Mi sento molto bene in frenata. Credo che in questa stagione saremo un po' più competitivi".

"I prossimi due giorni saranno importanti per continuare in questa direzione e lavorare un po' sui dettagli. Abbiamo ancora molte cose da provare e anche la carenatura sarà importante, perché si tratta dell'intero pacchetto. Ho già migliorato i tempi sul giro rispetto al test dell'anno scorso. Per questo penso che sia molto positivo", ha riassunto il 26enne spagnolo.

Il fatto che Martin sia stato l'unico pilota Ducati MotoGP ad essere assente dall'allenamento della scorsa settimana nell'ambito dei test del Campionato Mondiale Superbike a Portimão ha destato stupore tra gli osservatori più attenti. Altrettanto sorprendente è stata la sua risposta aperta alla domanda: "Non me l'hanno detto. Credo sia stato un malinteso. Ero a Montmelò per allenarmi. Mi sono accorto solo due giorni prima che la gara si sarebbe svolta lì. Non ho potuto organizzarmi per portare lì le bici e tutto il resto. Si è trattato di un malinteso e spero di esserci la prossima stagione", ha aggiunto la stella della Pramac, che ha già fatto sapere di puntare a un posto nel team ufficiale nel 2025 o di cercare altrove.

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451