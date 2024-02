Jorge Martin (Ducati/1º): Melhor rápido do que lento

"Com certeza, é sempre bom ser rápido. É melhor do que ser lento", comentou Jorge Martin sobre o seu melhor tempo do dia na terça-feira em Sepang, de uma forma enfaticamente descontraída. Ao mesmo tempo, porém, ele imediatamente deixou claro: "Não me concentrei muito nos tempos de volta hoje. Estava mais concentrado em perceber exatamente qual era o melhor motor. Consegui o melhor tempo por volta com o novo motor, mas esse não é o aspeto mais importante. O mais importante é o desempenho, o comportamento, a resposta do acelerador e essas coisas, e foi nisso que me concentrei. Há alguns aspectos positivos, mas também alguns negativos, temos de continuar a trabalhar neles. Penso que vamos continuar na quarta-feira com as duas motos na configuração 2024, depois será mais fácil trabalhar nelas."

"De momento, sou a favor do motor 2024, que tem alguns aspectos muito bons", revelou o vice-campeão do ano passado. "Mas, como disse, precisamos de trabalhar mais com ele, porque não queremos cometer o mesmo erro que em 2022."

Quando questionado sobre o novo motor, o piloto da Pramac Ducati acrescentou: "O comportamento foi bom e muito semelhante ao da moto de 2023. Mas parece que temos um pouco mais de potência. Isso é bom porque vi que outras marcas como a Honda e a Yamaha melhoraram. Vi na pista que elas eram bastante rápidas nas rectas. Talvez tenhamos alguns pontos fracos, mas não posso dizer muito mais sobre isso. Mas, no geral, acho que é uma mota melhor".

No entanto, o "Martinator" não notou um passo particularmente grande em comparação com a GP23 do ano passado, já que a diferença era maior há um ano. "O passo de 2022 para 2023 foi grande, a moto de 2022 era muito complicada. A moto deste ano está mais em linha com a moto de 2023, com um pouco mais de potência. Por vezes, mais potência traz mais problemas, por exemplo, na saída das curvas, o que estamos a tentar perceber. Sinto-me muito bem nos travões. Acredito que vamos ser um pouco mais competitivos esta época."

"Os próximos dois dias serão importantes para continuar nesta direção e trabalhar um pouco nos detalhes. Ainda temos muitas coisas para experimentar, e a carenagem também será importante, porque se trata de todo o pacote. Já melhorei os tempos por volta em relação ao teste do ano passado. É por isso que acho que é muito positivo", resumiu o espanhol de 26 anos.

O facto de Martin ter sido o único piloto da Ducati MotoGP a estar ausente dos treinos da semana passada, no âmbito do teste do Campeonato do Mundo de Superbikes em Portimão, causou espanto entre os observadores atentos. A sua resposta surpreendentemente aberta à questão foi igualmente surpreendente: "Eles não me disseram. Acho que foi um mal-entendido. Estava em Montmeló a treinar. Só dois dias antes é que me apercebi que iam fazer uma corrida lá. Não consegui organizar-me para levar as bicicletas e tudo o resto. Foi um mal-entendido e espero estar lá na próxima época", acrescentou a estrela da Pramac, que já fez saber que pretende um lugar na equipa de fábrica em 2025 ou vai procurar outro lugar.

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451