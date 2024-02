Pedro Acosta (2º): "A veces apaga el corazón"

El piloto del Red Bull-GASGAS-Tech3 Pedro Acosta ha finalizado la primera jornada de entrenamientos oficiales de MotoGP del año calendario 2024 en segunda posición, demostrando una vez más sus habilidades. En comparación, su compañero de equipo en el Tech3, Augusto Fernández, terminó en 21ª posición, a 1,6 segundos del debutante.

Acosta, Campeón del Mundo de Moto2, ha sido el piloto del Pierer Group más rápido en la tabla de tiempos de hoy y también el primer perseguidor del una vez más desatado subcampeón Jorge Martín, quedándose muy cerca de la barrera del 1:58. "Estoy contento con las cosas que he podidoprobar hoy. Eso forma parte del trabajo, ha estado bien , y lo que esaún mejor es que cada vez que salimos a pista, volvemos a estar inmediatamente al mismo nivel que el día anterior", ha dicho Pedro.

También hemos mejorado el ritmo: al final del shakedown estábamos en torno a los 2:00 y ahora podemos rodar en 1:59. Seguimos intentando mejorar cada día. Seguimos intentando mejorar cada día".

Acosta también aclaró: "¡Estamos probando cosas sólo para mí! Se trata de cómo tienes que rodar detrás de otras motos, por ejemplo, y de cómo tienes que cambiar la electrónica durante el fin de semana. Se trata delas cosas que tienes que cambiar de la FP1 a la tarde, por ejemplo. Sólo queremos estar lo más preparados posible para Doha en todos los aspectos".

"He seguido a algunos de los chicos pero no había mucho tiempo. Pero ha estado bien estar detrás de Jack y las Aprilia. Podías sentirrealmente cómo cambia el viento cuando estás detrás de una moto. He oído hablar mucho de cómo cambia mucho el rebufo, que de repente absorbe el viento y cosas así".

El español ha aprendido mucho sobre los neumáticos usados: "Es difícil de entender. Pero si empujas, eso no significa que siempre seas rápido. Pero si conduces agresivamente, el sistema antirrebote te lo dirá inmediatamente y mucho más. A veces hay que entender que hay que conducir con la cabeza, no con el corazón, para ser rápido. También te cansas más rápido porque tienes que luchar con la moto".

¿Cómo se siente físicamente el novato con este calor abrasador? "Físicamente, me siento bastante bien. He ganado masa muscular, ahora peso cuatro kilos más, ahora peso 63,5 kilos. Pero quiero llegar a los 65. El único problema es el cuello. No tuve problemas con los antebrazos".

El desencantado Augusto Fernández, encambio ,parecía frustrado: "Ha sido un primer día desastroso. Perdimos tiempo por la mañana con nuestro plan, cosa que no debíamos haber hecho. Al final estaba con el chasis nuevo, pero con la misma puesta a punto que en el GP, donde pude marcar un 1:58. Simplemente perdimos demasiado tiempo, pero aún nos quedan dos días".

"Sigo siendo muy lento con la nueva moto. Empezaremos mañana con la puesta a punto de carrera, con la nueva montura y veremos si podemos ser más rápidos. He pasado de muy, muy lento a muy lento. El chasis es mejor. Aún tenemos que hacer algunos cambios, no es magia".