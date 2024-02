Pedro Acosta (2e) : "Parfois, le cœur s'éteint".

Le rookie du MotoGP Pedro Acosta a une fois de plus créé le point d'exclamation lors de la première journée des tests officiels de l'IRTA. Son coéquipier Augusto Fernandez s'est fait désenchanter et s'est agacé d'un mauvais plan.

Le pilote Red Bull-GASGAS-Tech3 Pedro Acosta a terminé la première journée de tests officiels MotoGP de l'année civile 2024 en deuxième position, démontrant une fois de plus ses capacités. A titre de comparaison, son coéquipier chez Tech3, Augusto Fernandez, a végété en 21e position, à 1,6 seconde du rookie.

Le champion du monde Moto2 Acosta était le pilote le plus rapide du groupe Pierer dans le tableau des temps d'aujourd'hui et le premier poursuivant du vice-champion du monde Jorge Martin, qui s'est une nouvelle fois déchaîné, et il s'est déjà approché du mur des 1:58. "J'étais content de les choses que j'ai pu essayer aujourd'hui. Cela fait partie du travail. C'était bien - et ce quiestencore mieux , c'est qu' à chaque fois que nous entrons en piste, nous retrouvons immédiatement le niveau de la veille", a constaté Pedro.

Ce qui s'ajoute à cela, c'est que "nous avons aussi amélioré le rythme. Nous étions aux alentours de 2:00 à la fin du shakedown test - maintenant, nous pouvons rouler ici dans les 1:59. Nous continuons à essayer de nous améliorer chaque jour".

Ensuite, Acosta a également précisé : "Nous essayons les choses juste pour moi ! Il s'agit par exemple de savoir comment rouler derrière d'autres motos et comment modifier l'électronique au cours du week-end. Il s'agit de ce qu'il faut changer entre la FP1 et l'après-midi, par exemple. Nous voulons simplement être aussi prêts que possible pour Doha dans tous les domaines".

"J'ai suivi quelques gars, mais il n'y avait pas beaucoup de temps. Mais c'était bien d'être derrière Jack et les Aprilia. On sentait clairement le changement de vent quand on roule derrière une moto. J'ai beaucoup entendu dire que le vent changeait alors massivement, qu'il était soudain quasiment aspiré et ainsi de suite".

L'Espagnol a beaucoup appris sur les pneus usagés : "C'est difficile à comprendre. Mais quand on met la pression, cela ne veut pas dire qu'on est toujours rapide. Si l'on conduit de manière agressive, le système anti-wheeling et bien d'autres choses encore se manifestent immédiatement. Parfois, il faut simplement comprendre que pour aller vite, il ne faut pas conduire avec le cœur, mais avec la tête. On se fatigue aussi plus vite parce qu'on doit se battre avec la moto".

Comment le rookie se sent-il physiquement sous la chaleur torride ? "Physiquement, je me sens suffisamment bien. J'ai pris de la masse musculaire, je pèse maintenant quatre kilos de plus - j'ai maintenant 63,5 kilos. Mais je veux être à 65. Le seul problème était la nuque. Je n'ai pas eu de problèmes avec les avant-bras".

Augusto Fernandez, désenchanté, semblait enrevanche frustré : "C'était une première journée désastreuse. Nous avons perdu du temps le matin avec notre plan, que nous n'aurions pas dû faire de cette manière. A la fin, j'ai certes roulé avec le nouveau châssis, mais avec les mêmes réglages qu'au GP, où j'ai pu faire 1:58. Nous avons simplement perdu trop de temps, mais il nous reste encore deux jours".

"Avec la nouvelle moto, je suis toujours sacrément lent. Nous commencerons demain avec les réglages de la course, avec le nouveau cadre, et nous verrons si nous pouvons être plus rapides. Je suis passé de très, très lent à très lent. Le châssis est meilleur. Nous devons encore faire quelques changements, ce n'est pas de la magie".