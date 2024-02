Pedro Acosta (2°): "A volte si spegne il cuore".

Il pilota Red Bull-GASGAS-Tech3 Pedro Acosta ha concluso la prima giornata di test ufficiali della MotoGP dell'anno solare 2024 al secondo posto, dimostrando ancora una volta le sue capacità. In confronto, il suo compagno di squadra Tech3 Augusto Fernandez ha concluso in 21a posizione, a 1,6 secondi dal rookie.

Il Campione del Mondo Moto2 Acosta è stato il pilota del Gruppo Pierer più veloce nella classifica dei tempi odierni e anche il primo inseguitore dello scatenato secondo classificato Jorge Martin, arrivando molto vicino alla barriera dell'1:58. "Sono contento di le cose che ho potuto provare oggi. Questo fa parte del lavoro, è stato un bene - e ciò che èancora meglio è che ogni volta che scendiamo in pista, torniamo immediatamente allo stesso livello del giorno prima", ha detto Pedro.

E ancora: "Abbiamo anche migliorato il ritmo: alla fine del test shakedown eravamo intorno ai 2:00, ora riusciamo a girare nell'1:59. Continuiamo a migliorare ogni giorno. Cerchiamo di migliorare ogni giorno".

Poi Acosta ha anche chiarito: "Stiamo provando cose solo per me! Si tratta di come si deve guidare dietro ad altre moto, ad esempio, e di come si deve cambiare l'elettronica durante il fine settimana. Sitratta dicose che si devono cambiare dalle FP1 al pomeriggio, per esempio. Vogliamo solo essere il più pronti possibile per Doha in ogni ambito".

"Ho seguito alcuni dei ragazzi ma non c'era molto tempo. Ma è stato bello stare dietro a Jack e alle Aprilia. Si potevadavvero sentire come cambia il vento quando si è dietro a una moto. Ho sentito molto parlare di come la scia cambi in modo massiccio, risucchiando improvvisamente il vento e così via".

Lo spagnolo ha imparato molto sugli pneumatici usati: "È difficile da capire. Ma se spingi, non significa che sei sempre veloce. Ma se guidi in modo aggressivo, il sistema anti-wheeling te lo dirà immediatamente e molto di più. A volte bisogna capire che per essere veloci bisogna guidare con la testa, non con il cuore. Inoltre ci si stanca più rapidamente perché si deve lottare con la moto".

Come si sente fisicamente il debuttante in questo caldo torrido? "Fisicamente mi sento abbastanza bene. Ho messo su massa muscolare, ora sono quattro chili più pesante - ora peso 63,5 chili. Ma vorrei arrivare a 65. L'unico problema era il collo. Non ho avuto problemi con gli avambracci".

Il disincantato Augusto Fernandez, invece , è apparso frustrato: "È stato un primo giorno disastroso. Abbiamo perso tempo al mattino con il nostro piano, cosa che non avremmo dovuto fare. Alla fine mi sono trovato sul nuovo telaio, ma con lo stesso assetto del GP, dove sono riuscito a fare un 1:58. Abbiamo semplicemente perso troppo tempo, ma non è stato così. Abbiamo semplicemente perso troppo tempo, ma abbiamo ancora due giorni a disposizione".

"Sono ancora dannatamente lento con la nuova moto. Domani inizieremo con la configurazione da gara, con il nuovo telaio e vedremo se riusciremo ad essere più veloci. Sono passato da molto, molto lento a molto lento. Il telaio è migliore. Dobbiamo ancora apportare alcune modifiche, non è una magia".