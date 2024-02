Pedro Acosta (2.º): "Às vezes desliga o coração"

O estreante de MotoGP Pedro Acosta também colocou o ponto de exclamação no primeiro dia dos testes oficiais IRTA. O companheiro de equipa Augusto Fernandez estava desiludido e aborrecido com o plano errado.

O piloto da Red Bull-GASGAS-Tech3, Pedro Acosta, terminou o primeiro dia de testes oficiais de MotoGP do ano civil de 2024 em segundo lugar, demonstrando mais uma vez as suas capacidades. Em comparação, o seu companheiro de equipa na Tech3, Augusto Fernandez, terminou na 21ª posição, 1,6 segundos atrás do estreante.

O Campeão do Mundo de Moto2, Acosta, foi o piloto mais rápido do Grupo Pierer na tabela de tempos de hoje e também o primeiro perseguidor do mais uma vez desbloqueado vice-campeão Jorge Martin, ficando muito perto da barreira do 1:58. "Fiquei contente com as coisas que pude experimentar hoje .Faz parte do trabalho, foi bom - e o que éainda melhor é que sempre que vamos para a pista, voltamos imediatamente ao mesmo nível do dia anterior", disse Pedro.

E mais: "Também melhorámos o ritmo, estávamos a rondar os 2:00 no final do teste de shakedown, agora já conseguimos andar na casa do 1:59 aqui. Continuamos a tentar melhorar todos os dias".

Depois Acosta também esclareceu: "Estamos a tentar coisas só para mim! É sobre a forma como temos de andar atrás de outras motos, por exemplo, e como temos de mudar a eletrónica durante o fim de semana. Ésobre as coisas que temos de mudar do FP1 para a tarde, por exemplo. Só queremos estar o mais preparados possível para Doha em todas as áreas."

"Segui alguns dos rapazes, mas não tive muito tempo. Mas foi bom estar atrás do Jack e das Aprilias. Conseguimos sentir como o vento muda quando estamos atrás de uma mota. Ouvi falar muito sobre como o slipstream muda muito, sugando o vento de repente e assim por diante."

O espanhol aprendeu muito sobre os pneus usados: "É difícil de compreender. Mas se forçarmos, isso não significa que sejamos sempre rápidos. Mas se conduzirmos de forma agressiva, o sistema anti-capotagem avisa-nos imediatamente e muito mais. Por vezes, temos de compreender que, para sermos rápidos, temos de conduzir com a cabeça e não com o coração. Também nos cansamos mais rapidamente porque temos de lutar com a mota".

Como é que o estreante se sente fisicamente com o calor abrasador? "Fisicamente, sinto-me bastante bem. Ganhei massa muscular, estou quatro quilos mais pesado - agora peso 63,5 quilos. Mas quero chegar aos 65. O único problema foi o meu pescoço. Não tive problemas com os meus antebraços".

Poroutro lado ,Augusto Fernandez, desiludido, parecia frustrado: "Foi um primeiro dia desastroso. Perdemos tempo de manhã com o nosso plano, o que não devíamos ter feito. No final, estava com o novo chassis, mas com a mesma configuração do GP, onde consegui marcar 1:58. Simplesmente perdemos demasiado tempo, mas ainda temos dois dias pela frente."

"Ainda estou muito lento com a nova moto. Vamos começar amanhã com a configuração de corrida, com o novo quadro e ver se conseguimos ser mais rápidos. Passei de muito, muito lento para muito lento. O chassis está melhor. Ainda temos de fazer algumas alterações, não é mágico."