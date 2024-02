Franco Morbidelli manque les tests de Sepang et du Qatar

Le 30 janvier, Franco Morbidelli a chuté au virage 9 de l'Autódromo Internacional do Algarve au guidon de sa Panigale V4S et a été violemment percuté. L'Italien de 29 ans a brièvement perdu connaissance et les frères Márquez ont été les premiers à se rendre sur place pour s'occuper de lui. Après cette frayeur, les premières nouvelles en provenance du centre médical du circuit, puis de l'hôpital de Faro, étaient encourageantes. Deux tomographies n'ont rien révélé d'anormal.

Le triple vainqueur du MotoGP a passé deux nuits au Portugal sous surveillance médicale, puis il a pu rentrer en Italie. L'espoir de pouvoir repartir à temps en Malaisie, au moins pour le troisième jour des tests de Sepang, ne s'est toutefois pas réalisé.

Mardi, Pramac a annoncé que Morbidelli, après avoir passé des examens complémentaires chez le Dr Franco Servadei et le Dr Roberto Donati, prendrait une pause de trois semaines sans activité sportive, par mesure de précaution. C'est ce que lui a conseillé le neurologue, le Dr Servadei, malgré un tableau clinique globalement bon, peut-on lire dans le communiqué de l'écurie italienne.

Franco Morbidelli manquera donc également les tests du Qatar les 19 et 20 février. Son retour est prévu pour le début du championnat du monde à Lusail, du 8 au 10 mars. Cela signifie que "Franky", en tant que nouveau venu chez Ducati, débutera la saison sans essais, à l'exception du test de Valence d'une journée fin novembre.