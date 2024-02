Franco Morbidelli salta i test di Sepang e del Qatar

Il 30 gennaio, Franco Morbidelli è caduto con una Panigale V4S alla curva 9 dell'"Autódromo Internacional do Algarve" ed è finito a terra. Il 29enne italiano ha perso brevemente conoscenza e i fratelli Márquez sono stati i primi ad arrivare e a curarlo. Dopo il momento di paura, le prime notizie dal centro medico dell'autodromo e successivamente dall'ospedale di Faro sono state incoraggianti. Due tomografie computerizzate non hanno mostrato anomalie.

Il tre volte vincitore della MotoGP ha trascorso due notti sotto osservazione medica in Portogallo prima di poter tornare a casa in Italia. Tuttavia, la speranza che potesse continuare il suo viaggio verso la Malesia in tempo per almeno il terzo giorno di test di Sepang non si è realizzata.

Martedì la Pramac ha annunciato che, a seguito di ulteriori esami effettuati dal dottor Franco Servadei e dal dottor Roberto Donati, Morbidelli si prenderà una pausa di tre settimane dalle attività sportive come misura precauzionale. Questo è quanto gli ha consigliato il neurologo Servadei nonostante un quadro clinico complessivamente buono, secondo un comunicato della scuderia italiana.

Franco Morbidelli salterà quindi anche i test in Qatar del 19 e 20 febbraio. Il suo rientro è previsto per l'apertura del Campionato del Mondo a Lusail dall'8 al 10 marzo. Ciò significa che "Franky" inizierà la stagione come debuttante Ducati senza alcun test, a parte quello di Valencia di un giorno a fine novembre.