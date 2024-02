Franco Morbidelli não participa nos testes de Sepang e Qatar

No dia 30 de janeiro, Franco Morbidelli bateu com a Panigale V4S na curva 9 do "Autódromo Internacional do Algarve" e caiu com força no chão. O italiano de 29 anos perdeu a consciência por breves instantes e os irmãos Márquez foram os primeiros a chegar e a prestar-lhe assistência. Após o momento assustador, as primeiras notícias do centro médico do autódromo e, posteriormente, do hospital em Faro foram encorajadoras. Duas tomografias computorizadas não revelaram quaisquer anomalias.

O três vezes vencedor do MotoGP passou duas noites sob observação médica em Portugal antes de ser autorizado a regressar a Itália. No entanto, a esperança de que pudesse continuar a sua viagem para a Malásia a tempo de participar, pelo menos, no terceiro dia de testes em Sepang não se concretizou.

Na terça-feira, a Pramac anunciou que, na sequência de novos exames realizados pelo Dr. Franco Servadei e pelo Dr. Roberto Donati, Morbidelli iria fazer uma pausa de três semanas nas actividades desportivas como medida de precaução. Foi isto que o neurologista Dr. Servadei lhe aconselhou, apesar de um quadro clínico globalmente bom, de acordo com um comunicado da equipa italiana.

Franco Morbidelli vai assim falhar também o teste do Qatar, a 19 e 20 de fevereiro. O seu regresso está agendado para a abertura do Campeonato do Mundo em Lusail, de 8 a 10 de março. Isto significa que "Franky" vai começar a época como estreante da Ducati sem qualquer teste, à exceção do teste de um dia em Valência no final de novembro.