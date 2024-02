KTM: Piloto de resistencia Jack Miller

El australiano fue el hombre más ocupado en Sepang: nadie más logró dar 69 vueltas. Brad Binder se vio frenado por un pinchazo. No obstante, ambos pilotos del Red Bull KTM Factory Racing se mostraron positivos tras la primera jornada.

Después de que Dani Pedrosa y Pol Espargaró preseleccionaran las nuevas piezas para la KTM RC16 durante el shakedown, los pilotos se han puesto hoy manos a la obra por primera vez para seguir evaluando estas piezas y los reglajes. Brad Binder y Jack Miller han tenido que trabajar con especificaciones diferentes, y el australiano ha tenido que cubrir un espectro más amplio.

En consecuencia, tuvo que respirar hondo después: "¡Hoy ha sido un día bastante completo! Hemos probado muchas cosas y hemos jugado con el material. La moto se sintió bien desde el primer metro. No he conseguido lo que quería en el ataque cronometrado, pero no hay que sobrevalorarlo".

Incluso la lista de piezas a probar se ganó el respeto del australiano: "Motor, electrónica, aerodinámica: los chicos de la fábrica han trabajado increíblemente duro durante el invierno. Nos dieron diferentes cosas para probar en cada área. Era importante seguir un plan claro y solucionar paso a paso tantas cosas como fuera posible. Estos días de pruebas son los más importantes del año. Aquí es donde se marcan puntos cruciales para la temporada".

Desde el punto de vista físico, Miller no quedó completamente indiferente: "Hacia el final, ya tenía bastantes calambres en la moto. Sin duda, ¡esta noche dormiré bien!".

Sonido enjundioso

Notable: la KTM suena con más gargantaque el año pasado.Jack: "Elaño pasado perdíamos metros respecto a las Ducati a la salida de las curvas. Hemos trabajado en ello. Por supuesto, no hay ninguna revolución. El motor sigue siendo un gran cacharro. Estamos trabajando en los detalles". Notable: el escape de la bancada de cilindros trasera es más corto que el año pasado. Miller confirma: "La longitud del escape influye en las características del motor. Nuestros chicos encontraron algo en los datos que llevó a esta nueva solución. Además, queda más bonito".

Y elogia la nuevaestructura del equipo: "Junto con Dani y Pol, nuestros técnicos ahora pueden aprovechar las aportaciones de seis pilotos de carreras muy buenos aquí en la pista y superponer sus comentarios. Es realmente perfecto".

Se nota que Miller y Binder ya no pilotan tan de lado como hace un año. Jack explica: "Eso se debió a las características del freno motor. Tuvimos que configurarlo así entonces para evitar otros problemas. Ahora nuestra moto hace lo que debe al girar, aunque ya no parezca tan espectacular".

Brad Binder también estaba contento: "¡Ha sido genial poder pilotar de nuevo en MotoGP! No he tenido ningún problema, salvo un fallo en los neumáticos en la tercera vuelta. Fue un poco frustrante porque no podemos conseguir un neumático de repuesto si se rompe uno. Nos gustaría tener más neumáticos para los tests. En total, un juego de neumáticos dura 24 ó 25 vueltas aquí, pero su rendimiento baja drásticamente después de 15 vueltas. Y el rendimiento del neumático medio es significativamente peor que el del blando. Como resultado, pasas menos tiempo en la pista del que te gustaría".

Brad está deseando que llegue mañana: "Para mí, lo principal era volver a coger el ritmo. Hoy me he centrado en trabajar con la electrónica. Es bastante complejo en general, sobre todo cuando se trata de afinar el freno motor. Cada pequeño detalle cambia radicalmente el comportamiento de conducción. Al final, hemos encontrado algo muy prometedor. Mañana será más interesante".

Binder terminó la jornada de pruebas en 12ª posición, Miller en 18ª.

Test de MotoGP Sepang, martes (6 de febrero):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451