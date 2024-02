KTM : Le coureur permanent Jack Miller

Après que Dani Pedrosa et Pol Espargaro aient présélectionné les nouvelles pièces de la KTM RC16 lors du shakedown, les pilotes sont intervenus pour la première fois aujourd'hui afin d'évaluer ces pièces et ces réglages. Brad Binder et Jack Miller ont été confrontés à des cahiers des charges différents, l'Australien devant couvrir un spectre plus large.

Il a donc dû reprendre son souffle : "C'était une journée bien remplie aujourd'hui ! Nous avons essayé beaucoup de choses et nous avons joué avec le matériel. La moto s'est bien comportée dès le premier mètre. Lors de l'attaque chronométrée, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, mais il ne faut pas exagérer".

La liste des pièces à tester inspirait déjà le respect à l'Australien : "Moteur, électronique, aéro : les gars de l'usine ont travaillé incroyablement dur pendant l'hiver. Nous avons reçu différentes choses à essayer dans chaque domaine. Il était important de suivre un plan clair et d'éliminer le plus de choses possible étape par étape. Ces journées d'essai sont les plus importantes de l'année. C'est là que tu plantes des piquets décisifs pour la saison".

Physiquement, Miller ne s'est pas montré totalement insensible à sa participation au marathon : "Vers la fin, j'étais déjà assez tendu sur le vélo. Ce soir, je suis sûr de bien dormir" !

Un son bien trempé

Ce qui est frappant : la KTMa un son plus rauque que l'année dernière. Jack : "L'année dernière, nous perdions des mètres sur les Ducati en sortie de virage. Nous avons travaillé sur ce point. Bien sûr, il n'y a pas de révolution. Le moteur est toujours un big banger. Nous travaillons sur les détails". On remarque que l'échappement du banc de cylindres arrière est plus court que l'année dernière. Miller confirme : "La longueur de l'échappement influence les caractéristiques du moteur. Nos gars ont trouvé quelque chose dans les données qui a conduit à cette nouvelle solution. Et puis, c'est plus joli".

Et il fait l'éloge de la nouvellestructure de l'équipe : "Avec Dani et Pol, nos techniciens peuvent désormais s'appuyer sur les apports de six très bons pilotes ici sur le circuit et superposer leurs retours. C'est vraiment parfait".

Il est frappant de constater que Miller et Binder ne roulent plus aussi transversalement qu'il y a un an. Jack explique : "C'était dû aux caractéristiques du frein moteur. A l'époque, nous avions dû le régler de cette manière pour éviter d'autres problèmes. Maintenant, notre moto fait ce qu'elle doit faire en tournant - même si cela n'a plus l'air aussi spectaculaire".

Brad Binder était également heureux : "C'était tellement cool de pouvoir enfin piloter à nouveau en MotoGP ! Ma journée s'est déroulée sans problème, à l'exception d'une crevaison dans le troisième tour. C'était un peu frustrant parce qu'on ne peut pas avoir de pneu de rechange quand on en casse un. Nous aurions aimé avoir plus de gommes lors des tests. Au total, une garniture tient ici 24, 25 tours, mais sa performance chute dramatiquement après 15 tours. Et la performance du pneu medium est nettement moins bonne que celle du pneu soft. On se retrouve donc à passer moins de temps sur la piste que ce que l'on voudrait".

Brad attend demain avec impatience : "Pour moi, la priorité était de retrouver le rythme. Aujourd'hui, je me suis concentré sur le travail avec l'électronique. C'est assez complexe, surtout lorsqu'il s'agit de régler le frein moteur. Chaque petit détail modifie considérablement le comportement du véhicule. Finalement, nous avons trouvé quelque chose qui est extrêmement prometteur. Demain, ce sera plus intéressant".

Binder a terminé la journée d'essais à la 12e place, Miller à la 18e.

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min.

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451