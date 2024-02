KTM: il pilota di endurance Jack Miller

Dopo che Dani Pedrosa e Pol Espargaro avevano preselezionato le nuove parti per la KTM RC16 durante lo shakedown test, i piloti sono stati coinvolti per la prima volta oggi per valutare ulteriormente queste parti e le impostazioni. Brad Binder e Jack Miller hanno dovuto lavorare su specifiche diverse, con l'australiano che ha dovuto coprire uno spettro più ampio.

Di conseguenza, ha dovuto fare un respiro profondo: "È stata una giornata piuttosto piena oggi! Abbiamo provato molte cose e giocato con i materiali. La moto si è sentita bene fin dal primo metro. Non ho ottenuto quello che volevo dall'attacco a tempo, ma non bisogna sopravvalutarlo".

Anche l'elenco delle parti da testare ha guadagnato il rispetto dell'australiano: "Motore, elettronica, aerodinamica: i ragazzi della fabbrica hanno lavorato incredibilmente bene durante l'inverno. Ci hanno dato diverse cose da provare in ogni area. Era importante seguire un piano chiaro e risolvere il maggior numero di cose possibile passo dopo passo. Questi giorni di test sono i più importanti dell'anno. È qui che si mettono a segno i punti cruciali per la stagione".

Dal punto di vista fisico, Miller non è rimasto del tutto indifferente alla sua maratona: "Verso la fine, avevo già parecchi crampi in bicicletta. Sicuramente dormirò bene stanotte!".

Suono concitato

Si nota: la KTM ha un suono più profondorispetto all'anno scorso. Jack: "L'anno scorso abbiamo perso metri rispetto alle Ducati in uscita di curva. Abbiamo lavorato su questo aspetto. Naturalmente non c'è nessuna rivoluzione. Il motore è ancora un grosso trabiccolo. Stiamo lavorando sui punti più fini". Da notare: lo scarico della bancata dei cilindri posteriori è più corto rispetto all'anno scorso. Miller conferma: "La lunghezza dello scarico influenza le caratteristiche del motore. I nostri ragazzi hanno trovato qualcosa nei dati che ha portato a questa nuova soluzione. Inoltre, ha un aspetto più gradevole".

Ed elogia la nuovastruttura della squadra: "Insieme a Dani e Pol, i nostri tecnici possono ora avvalersi del contributo di sei ottimi piloti qui in pista e sovrapporre i loro feedback l'uno all'altro.È davvero perfetto".

Si nota che Miller e Binder non guidano più lateralmente come un anno fa. Jack spiega: "Questo è dovuto alle caratteristiche del freno motore. All'epoca dovevamo impostarlo in quel modo per evitare altri problemi. Ora la nostra moto fa quello che deve fare in curva, anche se non è più così spettacolare".

Anche Brad Binder era soddisfatto: "È stato davvero bello poter finalmente correre di nuovo in MotoGP! La mia giornata è stata priva di problemi, a parte il cedimento di uno pneumatico al terzo giro. È stato un po' frustrante perché non possiamo avere una gomma di scorta se una si rompe. Vorremmo avere più pneumatici per i test. In totale, un set di pneumatici dura 24 o 25 giri qui, ma le prestazioni calano drasticamente dopo 15 giri. E le prestazioni del pneumatico medio sono significativamente peggiori di quelle del pneumatico morbido. Di conseguenza, si passa meno tempo in pista di quanto si vorrebbe".

Brad non vede l'ora che arrivi domani: "Per me l'importante era ritrovare il ritmo. Oggi mi sono concentrato sul lavoro con l'elettronica. È piuttosto complesso, soprattutto quando si tratta di mettere a punto il freno motore. Ogni piccolo dettaglio cambia radicalmente il comportamento di guida. Alla fine, abbiamo trovato qualcosa di estremamente promettente. Domani sarà più interessante".

Binder ha concluso la giornata di test al 12° posto, Miller al 18°.

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451