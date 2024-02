KTM: Piloto de resistência Jack Miller

Depois de Dani Pedrosa e Pol Espargaro terem pré-selecionado as novas peças para a KTM RC16 durante o teste de shakedown, os pilotos envolveram-se pela primeira vez hoje para avaliarem melhor estas peças e configurações. Brad Binder e Jack Miller tinham especificações diferentes para trabalhar, com o australiano a ter de cobrir um espetro mais alargado.

Por isso, teve de respirar fundo no final: "Hoje foi um dia muito preenchido! Experimentámos muitas coisas e brincámos com o material. A mota soube bem desde o primeiro metro. Não consegui o que queria no contrarrelógio, mas não se deve sobrestimar isso."

Até a lista de peças a testar mereceu o respeito do australiano: "Motor, eletrónica, aerodinâmica: o pessoal da fábrica trabalhou imenso durante o inverno. Deram-nos coisas diferentes para experimentar em cada área. Era importante seguir um plano claro e resolver o maior número possível de coisas, passo a passo. Estes dias de testes são os mais importantes do ano. É aqui que se marcam os pontos cruciais para a época".

Fisicamente, Miller não ficou completamente desiludido com a sua maratona: "No final, já estava com cãibras na bicicleta. Esta noite vou mesmo dormir bem!"

Som conciso

Notável: a KTM tem um som mais estridentedo que no ano passado. Jack:"No ano passado perdemos metros para as Ducatis na saída das curvas. Trabalhámos nesse sentido. Claro que não há nenhuma revolução. O motor continua a ser um grande motor. Estamos a trabalhar nos pontos mais delicados." Notável: o escape do banco de cilindros traseiro é mais curto do que no ano passado. Miller confirma: "O comprimento do escape influencia as características do motor. O nosso pessoal encontrou algo nos dados que levou a esta nova solução. Também tem um aspeto mais agradável".

E elogia a novaestrutura da equipa: "Juntamente com o Dani e o Pol, os nossos técnicos podem agora contar com o contributo de seis pilotos de corrida muito bons aqui na pista e sobrepor os seus comentários uns aos outros. Isso é realmente perfeito".

É notório que Miller e Binder já não andam tão de lado como há um ano atrás. Jack explica: "Isso deveu-se às características do travão motor. Tivemos de o configurar dessa forma na altura para evitar outros problemas. Agora a nossa mota faz o que deve fazer quando vira, mesmo que já não pareça tão espetacular."

Brad Binder também estava contente: "Foi muito fixe poder finalmente voltar a correr no MotoGP! O meu dia não teve problemas, à exceção de uma falha de pneus na terceira volta. Foi um pouco frustrante porque não podemos ter um pneu sobresselente se um se partir. Gostaríamos de ter mais pneus para os testes. No total, um conjunto de pneus dura 24 ou 25 voltas aqui, mas o seu desempenho cai drasticamente após 15 voltas. E o desempenho do pneu médio é significativamente pior do que o do pneu macio. Como resultado, passa-se menos tempo na pista do que seria desejável".

Brad está ansioso por amanhã: "Para mim, o principal foi voltar ao ritmo. Hoje concentrei-me em trabalhar com a eletrónica. No geral, é bastante complexa, especialmente quando se trata de afinar o travão motor. Cada pequeno pormenor altera drasticamente o comportamento de condução. No final, encontrámos algo que é extremamente promissor. Amanhã será mais interessante".

Binder terminou o dia de testes em 12º lugar e Miller em 18º.

Teste de MotoGP de Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451