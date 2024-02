Marc Márquez (Ducati/9º): "Dónde he acabado"

Marc Márquez tuvo varios problemas el martes en el test inaugural de MotoGP en Sepang, cuatro veces el ocho veces campeón tuvo que parar sin planearlo y dirigirse a los boxes de Gresini por la vía de servicio. El español sólo pudo mejorar significativamente su tiempo por la tarde.

"Ha sido un día muy extraño y agitado. Ha sido un problema tras otro, pero el equipo lo ha resuelto con mucha profesionalidad. Todo lo que puede pasar, ha pasado hoy. Pero no he podido coger confianza con la moto", relató el piloto de 30 años. "Mi hermano no tuvo problemas, y el equipo tampoco los tuvo en 2023. Volví cuatro veces por la vía de servicio. Pero hicieron un trabajo muy bueno".

"Hoy también he trabajado un poco en el reposapiés. El plan habría sido adaptar también el manillar, pero no llegamos a hacerlo. También hemos trabajado mucho en el freno trasero y en el delantero. Es un aspecto al que doy mucha importancia. Ahora tenemos que entender el estilo de pilotaje, cómo tengo que adaptarme y también cómo tiene que adaptarse la moto", añadió el recién llegado de Ducati.

"La moto es completamente diferente", continuó Marc Márquez. "Si una moto funciona para el piloto, normalmente se adapta bastante bien en todos los circuitos. Pero aquí en Sepang siempre he tenido problemas en el pasado. No es lo mismo aquí que en Valencia", señaló tras acabar cuarto en su debut con la Desmosedici GP23 en el test de Valencia a finales de noviembre. "En algunas curvas soy tan rápido como los otros pilotos, en otras todavía no. He dado muchas vueltas, pero no han sido buenas en términos de calidad. Pero aún tenemos dos días, no cambiaremos mucho. Aquí estaba acostumbrado a la Honda. Con la Ducati tienes que pilotar de forma completamente diferente para aprovechar las ventajas. Se trata de trazadas completamente diferentes, por la mañana rodé como con la Honda, la moto se bamboleaba mucho. Por la tarde lo he entendido mejor".

Marc reveló a continuación: "El estilo de pilotaje aquí es muy diferente con la Ducati. Con la Ducati utilizas más la parte trasera, el equilibrio; con la Honda es la parte delantera. Con la Honda, se trata de poner la moto en posición vertical muy rápidamente. Con la Ducati, simplemente tengo que entenderlo mejor. En la última curva no me he caído, pero me he ido a la grava, pero ha sido un problema técnico. En la curva 9 he tenido un problema, y me he salvado. Los chicos me explicaron de antemano que hay algunos trucos con la Ducati, que luego entendí. Pilotaba lleno de confianza y me equivoqué de marcha, entonces sucedió este momento, pero lo tenía todo bajo control".

El español lo tiene claro: "Si tengo que comparar, Valencia fue obviamente mejor. Allí fue un día normal, sin problemas. Hoy me he preguntado, ¿dónde he acabado? No he podido coger ritmo. Sólo la última hora de la tarde ha estado bien. También hay que tener paciencia, estoy relajado. Aquí tampoco hay que ser el más rápido. Todavía necesito tiempo para entender la moto y estar más cerca de los de arriba". Sin embargo, Márquez también se deshace en elogios hacia Ducati: "El secreto de Ducati es que cuidan todas las motos. Por supuesto, pasan más tiempo en boxes con las motos de fábrica. Pero si tienes problemas, se ocupan de todas las motos".

En cuanto a las comparaciones, Marc dijo: "También tuvimos acceso a los datos de Honda. Pero hoy sólo he comparado una vuelta y eran los datos de Martin porque era el piloto más rápido en pista. Pero también se trata de la puesta a punto y de no pensar tanto en los demás. Hoy no hemos tocado nada en cuanto a reglajes. Mi técnico Frankie también tiene que entenderme y yo también tengo que entender a Frankie", se refirió a su nuevo jefe de equipo Frankie Carchedi.

Test de MotoGP Sepang, martes (6 de febrero):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451