Marc Márquez (Ducati/9e) : "Où ai-je atterri" ?

Marc Márquez a connu plusieurs problèmes mardi lors de la première séance d'essais du MotoGP à Sepang. L'octuple champion a dû s'arrêter quatre fois de manière imprévue et se rendre au stand Gresini par la route de service. Ce n'est que dans l'après-midi que l'Espagnol a pu améliorer significativement son temps au tour.

"C'était une journée très étrange et mouvementée. Les problèmes se sont enchaînés, mais l'équipe les a résolus de manière très professionnelle. Tout ce qui pouvait arriver s'est produit aujourd'hui. Mais cela ne m'a pas permis de prendre confiance en la moto", rapporte le pilote de 30 ans. "Mon frère n'a pas eu de problème, l'équipe n'en a jamais eu non plus en 2023. Je suis revenu quatre fois par la route de service. Mais ils ont très bien travaillé".

"Aujourd'hui, j'ai aussi travaillé un peu sur le repose-pied. Le plan aurait été d'adapter aussi le guidon, mais nous n'en sommes pas arrivés là. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le frein arrière, ainsi que sur le frein avant. C'est un aspect auquel j'attache beaucoup d'importance. Il s'agit maintenant de comprendre le style de pilotage, comment je dois m'adapter et comment la moto doit être adaptée", a ajouté le nouveau pilote Ducati.

"La moto est complètement différente", a poursuivi Marc Márquez. "Quand une moto fonctionne pour le pilote, elle convient normalement assez bien sur toutes les pistes. Mais ici, à Sepang, j'ai toujours eu des problèmes par le passé. Ce n'est pas ici comme à Valence", a-t-il fait remarquer, après avoir immédiatement terminé quatrième pour ses débuts sur la Desmosedici GP23 lors du test de Valence fin novembre. "Dans certains virages, je suis aussi rapide que les autres pilotes, dans d'autres pas encore. J'ai fait beaucoup de tours, mais ce n'étaient pas de bons tours en termes de qualité. Mais il nous reste deux jours, nous ne changerons pas grand-chose. J'étais habitué à la Honda ici. Avec la Ducati, il faut rouler complètement différemment pour profiter des avantages. Il s'agit de lignes complètement différentes, le matin j'ai roulé comme avec la Honda, la moto tremblait massivement. L'après-midi, j'ai mieux compris".

Puis Marc a révélé : "Ici, le style de pilotage est quand même très différent avec la Ducati. Avec la Ducati, on utilise plus l'arrière, l'équilibre - avec la Honda, c'est l'avant. Avec la Honda, il s'agit de redresser la moto très rapidement. Avec la Ducati, je dois encore mieux comprendre cela. Dans le dernier virage, ce n'était pas un crash, mais je suis sorti sur le gravier - mais ce n'était qu'un problème technique. Au virage 9, j'ai eu un problème - et une sauvegarde. Les gars m'ont expliqué qu'il y avait quelques astuces avec la Ducati et je les ai comprises. Je roulais en toute confiance et j'avais mis la mauvaise vitesse, puis ce moment est arrivé, mais j'avais tout sous contrôle".

L'Espagnol sait que "si je dois comparer, Valence était évidemment meilleure. Là-bas, c'était une journée normale, sans problème. Aujourd'hui, je me suis demandé où j'avais atterri. Je n'avais pas de rythme. Seule la dernière heure de l'après-midi était correcte. Il faut aussi être patient, je suis détendu. Ici, il ne faut pas non plus être le plus rapide. J'ai encore besoin de temps pour comprendre la moto et me rapprocher des meilleurs". Mais Márquez ne tarit pas d'éloges sur Ducati : "Le secret de Ducati, c'est qu'ils s'occupent de toutes les motos. Bien sûr, ils restent plus longtemps dans le box avec les motos d'usine. Mais si vous avez des problèmes, ils s'occupent de toutes les motos".

Concernant les comparaisons, Marc a déclaré : "Chez Honda aussi, nous avons eu accès aux données. Mais aujourd'hui, je n'ai comparé qu'un seul tour, celui de Martin, parce qu'il était le plus rapide sur la piste. Mais il s'agit aussi de la mise au point et de ne pas trop penser aux autres. Aujourd'hui, nous n'avons rien touché au niveau des réglages. Mon technicien Frankie doit aussi me comprendre et je dois comprendre Frankie de la même manière", a-t-il déclaré en faisant référence à son nouveau chef d'équipe Frankie Carchedi.

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451