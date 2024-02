Marc Márquez (Ducati/9°): "Dove sono finito".

Marc Márquez ha avuto diversi problemi martedì nel test di apertura della MotoGP a Sepang, per quattro volte l'otto volte campione ha dovuto fermarsi in modo imprevisto e dirigersi verso i box Gresini attraverso la strada di servizio. Lo spagnolo è riuscito a migliorare significativamente il suo tempo sul giro solo nel pomeriggio.

"È stata una giornata molto strana e frenetica. C'è stato un problema dopo l'altro, ma il team ha risolto tutto con grande professionalità. Tutto quello che può succedere, è successo oggi. Ma non sono riuscito a prendere confidenza con la moto", ha dichiarato il 30enne. "Mio fratello non ha avuto problemi e la squadra non ha mai avuto problemi nemmeno nel 2023. Sono tornato indietro quattro volte attraverso la strada di servizio. Ma hanno fatto un ottimo lavoro".

"Oggi ho anche lavorato un po' sulla pedana. Avrei voluto adattare anche il manubrio, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato molto anche sul freno posteriore e sul freno anteriore. È un aspetto a cui do molta importanza. Ora dobbiamo capire lo stile di guida, come mi devo adattare e come si deve adattare la moto", ha aggiunto il nuovo arrivato in Ducati.

"La moto è completamente diversa", ha continuato Marc Márquez. "Se una moto funziona per il pilota, di solito si adatta bene a tutte le piste. Ma qui a Sepang ho sempre avuto problemi in passato. Qui non è la stessa cosa che a Valencia", ha sottolineato dopo aver ottenuto il quarto posto al suo debutto sulla Desmosedici GP23 nei test di Valencia di fine novembre. "In alcune curve sono veloce come gli altri piloti, in altre non ancora. Ho fatto molti giri, ma non erano buoni in termini di qualità. Ma abbiamo ancora due giorni, non cambieremo molto. Qui ero abituato alla Honda. Con la Ducati bisogna guidare in modo completamente diverso per sfruttare i vantaggi. Si tratta di linee completamente diverse, al mattino ho guidato come con la Honda, la moto traballava molto. Nel pomeriggio l'ho capita meglio".

Marc ha poi rivelato: "Lo stile di guida qui è molto diverso da quello della Ducati. Con la Ducati si usa di più il posteriore, il bilanciamento, mentre con la Honda è l'anteriore. Con la Honda si tratta di portare la moto in posizione verticale molto velocemente. Con la Ducati, devo semplicemente capire meglio questo aspetto. All'ultima curva non è stata una caduta, ma sono uscito sulla ghiaia, ma era solo un problema tecnico. Alla curva 9 ho avuto un problema - e un salvataggio. I ragazzi mi hanno spiegato prima che ci sono alcuni trucchi con la Ducati, che poi ho capito. Stavo guidando in piena fiducia e avevo la marcia sbagliata, poi è successo questo momento, ma avevo tutto sotto controllo".

Lo spagnolo: "Se devo fare un paragone, Valencia è stata ovviamente migliore. Lì è stata una giornata normale, senza problemi. Oggi mi sono chiesto: dove sono finito? Non riuscivo a prendere il ritmo. Solo l'ultima ora del pomeriggio è andata bene. Bisogna anche avere pazienza, io sono rilassato. Anche qui non bisogna essere i più veloci. Ho ancora bisogno di tempo per capire la moto ed essere più vicino ai primi". Tuttavia, Márquez è anche pieno di elogi per la Ducati: "Il segreto della Ducati è che si prende cura di tutte le moto. Certo, passano più tempo ai box con le moto ufficiali. Ma se hai dei problemi, si prendono cura di tutte le moto".

Per quanto riguarda i confronti, Marc ha detto: "Abbiamo avuto accesso anche ai dati della Honda. Ma oggi ho confrontato solo un giro ed era quello di Martin, perché era il pilota più veloce in pista. Ma è anche una questione di messa a punto e di non pensare troppo agli altri. Oggi non abbiamo toccato nulla in termini di impostazioni. Anche il mio tecnico Frankie deve capirmi e io devo capire Frankie", riferendosi al suo nuovo capo equipaggio Frankie Carchedi.

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451