Marc Márquez (Ducati/9º): "Onde é que fui parar"

O estreante da Gresini Ducati Marc Márquez teve uma série de problemas no primeiro dia de testes de MotoGP em Sepang, tendo de abortar os seus treinos várias vezes, mas ainda assim conseguiu uma volta sólida no final.

Marc Márquez teve vários problemas na terça-feira no teste de abertura do MotoGP em Sepang, quatro vezes o oito vezes campeão teve de parar sem planeamento e dirigir-se para as boxes da Gresini através da estrada de serviço. O espanhol só conseguiu melhorar significativamente o seu tempo de volta durante a tarde.

"Foi um dia muito estranho e agitado. Foi um problema atrás do outro, mas a equipa resolveu tudo com muito profissionalismo. Tudo o que pode acontecer, aconteceu hoje. Mas não consegui ganhar confiança na mota", relatou o piloto de 30 anos. "O meu irmão não teve problemas e a equipa também nunca teve problemas em 2023. Voltei quatro vezes pela estrada de serviço. Mas eles fizeram um trabalho muito bom".

"Hoje também trabalhei um pouco no apoio para os pés. O plano teria sido adaptar também o guiador, mas não chegámos a fazê-lo. Também trabalhámos muito no travão traseiro e no travão dianteiro. Este é um aspeto a que dou grande importância. Agora temos de perceber o estilo de condução, como tenho de me adaptar e também como a mota tem de ser adaptada", acrescentou o estreante da Ducati.

"A mota é completamente diferente", continuou Marc Márquez. "Se uma moto funciona para o piloto, então normalmente adapta-se muito bem a todas as pistas. Mas aqui em Sepang sempre tive problemas no passado. Não é a mesma coisa aqui como em Valência," salientou depois de terminar em quarto lugar na sua estreia com a Desmosedici GP23 no teste de Valência no final de novembro. "Em algumas curvas sou tão rápido como os outros pilotos, noutras ainda não. Fiz muitas voltas, mas não foram boas voltas em termos de qualidade. Mas ainda temos dois dias, não vamos mudar muito. Estava habituado à Honda aqui. Com a Ducati temos de conduzir de forma completamente diferente para utilizar as vantagens. Trata-se de linhas completamente diferentes, de manhã andei como com a Honda, a mota oscilava imenso. À tarde percebi melhor".

Marc revelou depois: "O estilo de condução aqui é muito diferente do da Ducati. Com a Ducati usa-se mais a traseira, o equilíbrio - com a Honda é a frente. Com a Honda, é tudo uma questão de pôr a mota na vertical muito rapidamente. Com a Ducati, tenho simplesmente de perceber melhor isto. Na última curva não foi um acidente, mas fui parar à gravilha - mas foi apenas um problema técnico. Na curva 9 tive um problema - e um salvamento. Os rapazes explicaram-me de antemão que existem alguns truques com a Ducati, que eu compreendi. Estava a conduzir com muita confiança e tinha a mudança errada, depois aconteceu este momento, mas eu tinha tudo sob controlo."

O espanhol sabe: "Se tiver de comparar, Valência foi obviamente melhor. Foi um dia normal, sem quaisquer problemas. Hoje perguntei a mim próprio: onde é que fui parar? Não consegui entrar num ritmo. Só a última hora da tarde é que foi boa. Também é preciso ter paciência, estou descontraído. Aqui também não é preciso ser o mais rápido. Ainda preciso de tempo para perceber a mota e estar mais perto dos melhores." No entanto, Márquez também está cheio de elogios à Ducati: "O segredo da Ducati é que eles cuidam de todas as motos. Claro que passam mais tempo nas boxes com as motos de fábrica. Mas se tiveres problemas, eles tratam de todas as motos."

Relativamente às comparações, Marc disse: "Também tivemos acesso aos dados da Honda. Mas só comparei uma volta hoje e foram os dados do Martin porque ele era o piloto mais rápido em pista. Mas também tem a ver com a afinação e não pensar tanto nos outros. Hoje não mexemos em nada em termos de afinação. O meu técnico Frankie também tem de me compreender e eu também tenho de compreender o Frankie", referiu-se ao seu novo chefe de equipa Frankie Carchedi.

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451