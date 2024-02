Después de highsider: Rául Fernández tiene que abortar la prueba

No había transcurrido ni un cuarto de hora de la primera jornada de entrenamientos oficiales de MotoGP del año cuando Raúl Fernández ha sufrido una fuerte caída en la curva 11 del Circuito Internacional de Sepang. El piloto de 23 años se subió a su RS-GP poco después del mediodía. Sin embargo, tras dar un total de 21 vueltas, tuvo que acudir al hospital para someterse a nuevos exámenes.

Su equipo Trackhouse Racing anunció entonces el martes por la tarde: Para evitar el riesgo de una lesión más grave en su pelvis y cadera, el español hará el viaje a casa para recuperarse plenamente antes de la prueba de Qatar (19 y 20 de febrero).

"En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a Aprilia y a nuestro equipo Trackhouse Racing MotoGP", ha dicho Raúl Fernández. "He tenido una fuerte caída en mis primeras vueltas de la mañana debido a las condiciones de la pista. Sinceramente, no lo vi venir. Debido a esta caída, no podré continuar el test aquí en Sepang. Me siento muy mal porque no tendremos la oportunidad de entender y conocer mejor la nueva moto. Ahora es importante que me recupere y descanse bien. Conducir la moto en estas condiciones no es seguro para mí. Por lo tanto, debo concentrarme en mi recuperación e intentar estar al 100% en el test de Qatar para poder hacer aquí todo el trabajo que habíamos planeado."

Esto significa que ahora faltarán dos pilotos habituales en Sepang, ya que Franco Morbidelli tiene que tomarse un descanso de tres semanas tras su caída en los entrenamientos en Portimão.

Test de MotoGP Sepang, martes (6 de febrero):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451