Après un highside : Rául Fernández doit interrompre ses tests

La première journée d'essais officiels du MotoGP n'était pas encore terminée que Raúl Fernández est parti en tonneau au virage 11 du circuit international de Sepang. Après un premier examen au centre médical du circuit, l'alerte a été levée et le pilote de 23 ans est remonté sur sa RS-GP peu après midi. Mais après seulement 21 tours, il s'est rendu à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Mardi soir, son équipe Trackhouse Racing a fait savoir qu'elle n'était pas en état : Afin de ne pas risquer une blessure plus grave au bassin et à la hanche, fortement contusionnés, l'Espagnol rentrera chez lui pour se reposer pleinement en vue des tests du Qatar (19 et 20 février).

"Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès d'Aprilia et de notre équipe Trackhouse Racing MotoGP", a fait savoir Raúl Fernández. "J'ai fait une grosse chute le matin dans mes premiers tours en raison des conditions de piste. Honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. À cause de cette chute, je ne pourrai pas poursuivre les tests ici à Sepang. Je me sens vraiment mal parce que nous n'aurons pas la possibilité de mieux comprendre et de mieux connaître la nouvelle moto. Pour moi, il est maintenant important de bien récupérer et de me reposer. Conduire la moto dans cet état n'est pas sûr pour moi. Je dois donc me concentrer sur ma récupération et essayer d'être à 100 % pour le test du Qatar afin de faire tout le travail que nous aurions prévu ici".

Cela signifie qu'il manque déjà deux pilotes titulaires à Sepang, Franco Morbidelli devant observer une pause de trois semaines après sa chute à l'entraînement à Portimão.

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451