Dopo l'highsider: Rául Fernández deve interrompere il test

La prima giornata di test ufficiali della MotoGP è iniziata da meno di un quarto d'ora quando Raúl Fernández è caduto in un highsider alla curva 11 del Sepang International Circuit. Sebbene sia stato dato il via libera dopo un primo esame presso il centro medico della pista, il 23enne è tornato in sella alla sua RS-GP poco dopo mezzogiorno. Dopo un totale di soli 21 giri, però, si è recato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il suo Trackhouse Racing Team ha poi annunciato martedì sera: Per evitare di rischiare un infortunio più grave al bacino e all'anca gravemente contusi, lo spagnolo tornerà a casa per recuperare completamente in vista dei test del Qatar (19 e 20 febbraio).

"Prima di tutto, vorrei scusarmi con Aprilia e con il nostro Trackhouse Racing MotoGP Team", ha dichiarato Raúl Fernández. "Ho avuto una pesante caduta nei primi giri del mattino a causa delle condizioni della pista. Onestamente, non me l'aspettavo. A causa di questa caduta, non potrò continuare il test qui a Sepang. Mi dispiace molto perché non avremo l'opportunità di capire e conoscere meglio la nuova moto. Ora è importante per me recuperare e riposare bene. Guidare la moto in queste condizioni non è sicuro per me. Devo quindi concentrarmi sul mio recupero e cercare di essere al 100 per cento per il test del Qatar, per poter svolgere tutto il lavoro che avevamo programmato qui".

Questo significa che due piloti regolari saranno assenti a Sepang, dato che Franco Morbidelli dovrà prendersi una pausa di tre settimane dopo l'incidente in allenamento a Portimão.

Test MotoGP Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451