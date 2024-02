Depois do highsider: Rául Fernández tem de abortar o teste

O primeiro dia de testes oficiais de MotoGP do ano tinha menos de um quarto de hora quando Raúl Fernández sofreu uma forte queda num highsider na curva 11 do Circuito Internacional de Sepang. Apesar de ter sido dada luz verde após um exame inicial no centro médico junto à pista, o piloto de 23 anos voltou a montar a sua RS-GP pouco depois do meio-dia. No entanto, após um total de apenas 21 voltas, foi para o hospital para mais exames.

A sua equipa Trackhouse Racing Team anunciou então na terça-feira à noite: Para não correr o risco de uma lesão mais grave na bacia e na anca, o espanhol vai regressar a casa para recuperar totalmente antes do teste do Qatar (19 e 20 de fevereiro).

"Antes de mais, gostaria de pedir desculpa à Aprilia e à nossa equipa Trackhouse Racing MotoGP," disse Raúl Fernández. "Tive uma forte queda nas minhas primeiras voltas da manhã devido às condições da pista. Honestamente, não estava à espera. Devido a este acidente, não vou poder continuar o teste aqui em Sepang. Sinto-me muito mal porque não vamos ter a oportunidade de compreender e conhecer melhor a nova moto. Agora é importante para mim recuperar e descansar bem. Conduzir a mota nestas condições não é seguro para mim. Por isso, tenho de me concentrar na minha recuperação e tentar estar a 100 por cento para o teste do Qatar, a fim de fazer todo o trabalho que tínhamos planeado para aqui."

Isto significa que dois pilotos regulares vão estar ausentes em Sepang, já que Franco Morbidelli tem de fazer uma pausa de três semanas após a queda nos treinos em Portimão.

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451