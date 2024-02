Oliveira: "Viajar con una raqueta de tenis"

¿Qué es eso de ahí detrás? Miguel Oliveira llevaba lo que se conoce como un aero rake atado a la parte trasera de su Aprilia RS GP durante parte de sus sesiones. Estos dispositivos son familiares en la Fórmula 1: miden la presión del aire en diferentes puntos detrás del vehículo, lo que permite a los aerodinamistas hacerse una idea precisa del flujo de aire.

Sin embargo, además de datos, el piloto portugués también ha recogido impresiones sobre las características de la nueva moto en la primera jornada de pruebas de hoy: "No me he limitado a probar piezas, sino que también he escuchado intensamente la nueva moto: ¿cómo se siente, cómo se quiere pilotar? Además, la gestión de los neumáticos no es fácil el primer día. Así que al principio quemas unos cuantos neumáticos que sabes que no van a funcionar tan bien". Y también confirma un tenor básico de todos los pilotos: "Los tiempos por vuelta no son significativos el primer día. Pero algunos ya han pisado el acelerador a fondo".

El portugués marcó su vuelta rápida personal hacia el mediodía, cuando calzó neumáticos blandos por primera vez y se situó casi en la zona media de la parrilla al mismo tiempo que su compañero de marca Aleix Espargaró. "Después de eso, empezamos a probar más piezas. Eso puede ir bien, pero no tiene por qué. Al mismo tiempo, los neumáticos están envejeciendo. Aunque las mejoras sean buenas, los tiempos no lo reflejan necesariamente".

¿Cómo de grande es la diferencia entre la moto de 2022 que tenía a su disposición la temporada pasada y la actual de 2024? Miguel, sin rodeos: "La nueva moto genera mucha más carga aerodinámica. Tiene más potencia. La respuesta es diferente. Hay que recalibrar los sentidos. Empecé con mi configuración estándar e inmediatamente me di cuenta de que la moto no estaba donde debía. Ahí empezó el trabajo".

Aquí es donde entra en juego el trabajo del equipo: "Hay que tener mucho cuidado para tener una base sana antes de sumergirse en los detalles. Se trata de separar las cosas y llegar a una solución eficaz".

¿Qué se siente al pilotar con los rastrillos aerodinámicos en la parte trasera? Oliveira se ríe: "¿Con esa raqueta de tenis detrás? No muy bien. Se nota mucho. Pero al menos ahora tenemos los datos. Eso es lo más importante".



Test de MotoGP Sepang, martes (6 de febrero):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451