Oliveira : "En route avec une raquette de tennis".

Qu'est-ce que c'est que ça ? Miguel Oliveira a été équipé pour une partie de ses sessions d'un "aéro-rake" fixé à l'arrière de son Aprilia RS GP. Ces dispositifs sont connus en Formule 1 : ils mesurent la pression de l'air en différents points derrière la voiture, ce qui permet aux aérodynamiciens de se faire une idée précise du flux d'air.

Mais en plus des données, le Portugais a également recueilli des impressions sur les caractéristiques de la nouvelle moto lors de la première journée d'essais d'aujourd'hui : "Je n'ai pas seulement testé des pièces, mais j'ai aussi écouté intensivement la nouvelle moto : comment se sent-elle, comment veut-elle être conduite ? De plus, la gestion des pneus n'est pas facile le premier jour. On en brûle donc quelques-uns au début, dont on sait qu'ils ne fonctionnent pas très bien". Et il confirme lui aussi une tendance de fond de tous les pilotes : "Les temps au tour ne sont pas significatifs le premier jour. Mais certains garçons ont déjà accéléré étonnamment fort !"

Le Portugais a réalisé son tour le plus rapide personnel vers midi, alors qu'il avait monté des pneus tendres pour la première fois, et se trouvait ainsi presque à égalité avec son collègue de marque Aleix Espargaró en milieu de peloton. "Ensuite, nous avons commencé à essayer d'autres pièces. Cela peut bien se passer, mais pas forcément. En même temps, les pneus vieillissent. Même si les améliorations se sentent bien, les temps ne le reflètent pas nécessairement".

Quelle est la différence entre la moto de 2022 dont il disposait la saison dernière et la moto actuelle, millésime 2024 ? Miguel, comme s'il s'agissait d'un pistolet : "La nouvelle moto génère tellement plus de pression d'appui ! Elle est plus puissante. Le feedback est différent. Il faut recalibrer ses sens. J'ai commencé avec mes réglages standard et j'ai tout de suite compris que la moto n'était pas là où elle devait être. C'est là que le travail a commencé".

C'est là que le travail de l'équipe entre en jeu : "Il faut faire très attention à avoir une base saine avant de se lancer dans les détails. Il s'agit de séparer les choses et d'arriver à une solution efficace".

Quelle était la sensation de rouler avec les rampes aéro à l'arrière ? Oliveira rit : "Avec cette raquette de tennis à l'arrière ? Pas génial. On le sent vraiment. Mais au moins, nous avons maintenant les données. C'est le plus important".



Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451