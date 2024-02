Oliveira: "Viaggiare con una racchetta da tennis"

Cosa c'è lì dietro? Miguel Oliveira ha avuto il cosiddetto "aero rake" legato alla parte posteriore della sua Aprilia RS GP per una parte delle sue sessioni. Questi dispositivi sono noti in Formula 1: misurano la pressione dell'aria in diversi punti dietro il veicolo, consentendo agli aerodinamici di ottenere un quadro preciso del flusso d'aria.

Tuttavia, oltre ai dati, il pilota portoghese ha anche raccolto impressioni sulle caratteristiche della nuova moto nel primo giorno di test di oggi: "Non ho solo testato parti, ma ho anche ascoltato intensamente la nuova moto: come si sente, come vuole essere guidata? Inoltre, la gestione degli pneumatici non è facile il primo giorno. Quindi all'inizio si bruciano alcuni pneumatici che si sa che non funzioneranno bene". E conferma anche un concetto di base di tutti i piloti: "I tempi sul giro non sono significativi il primo giorno. Ma alcuni dei ragazzi hanno già dato il massimo!".

Il portoghese ha fatto segnare il suo giro più veloce personale intorno a mezzogiorno, quando ha montato per la prima volta le gomme morbide e si è trovato quasi a centrocampo nello stesso momento del collega di marca Aleix Espargaró. "Dopo di che abbiamo iniziato a provare più parti. Può andare bene, ma non è detto. Allo stesso tempo, gli pneumatici stanno invecchiando. Anche se i miglioramenti sono positivi, i tempi non lo riflettono necessariamente".

Qual è la differenza tra la moto 2022 che aveva a disposizione la scorsa stagione e l'attuale moto 2024? Miguel, subito: "La nuova moto genera molta più deportanza! Ha più potenza. Il feedback è diverso. Devi ricalibrare i tuoi sensi. Ho iniziato con la mia impostazione standard e mi sono subito reso conto che la moto non era a posto. A quel punto è iniziato il lavoro".

È qui che entra in gioco il lavoro dell'equipaggio: "Bisogna fare molta attenzione ad avere una base sana prima di tuffarsi nei dettagli. Si tratta di separare le cose e di arrivare a una soluzione efficace".

Come ci si sente a guidare con i raggi aerodinamici al posteriore? Oliveira ride: "Con quella racchetta da tennis sulla schiena? Non è il massimo. Lo si sente davvero. Ma almeno ora abbiamo i dati. È la cosa più importante".



Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451