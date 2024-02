Oliveira: "Viajar com uma raquete de ténis"

As primeiras voltas de Miguel Oliveira com a Aprilia Trackhouse 2024 foram espectaculares, especialmente a nível visual. Ele vê potencial - e sente diferenças claras em relação à moto de 2022 que pilotou na época passada.

O que é aquilo ali atrás? Miguel Oliveira teve o que é conhecido como um aero rake preso à traseira da sua Aprilia RS GP durante parte das suas sessões. Estes dispositivos são conhecidos da Fórmula 1: medem a pressão do ar em diferentes pontos atrás do veículo, o que permite aos aerodinamicistas obter uma imagem precisa do fluxo de ar.

No entanto, para além dos dados, o piloto português também recolheu impressões sobre as características da nova moto no primeiro dia de testes de hoje: "Não testei apenas peças, mas também ouvi intensamente a nova moto: como se sente, como quer ser conduzida? Além disso, a gestão dos pneus não é fácil no primeiro dia. Por isso, queimamos alguns pneus no início que sabemos que não vão funcionar tão bem". E também confirma um teor básico de todos os pilotos: "Os tempos por volta não são significativos no primeiro dia. Mas alguns dos rapazes já puseram o pé no acelerador!"

O piloto português estabeleceu a sua volta mais rápida pessoal por volta do meio-dia, quando colocou pneus macios pela primeira vez e estava quase no meio do pelotão ao mesmo tempo que o colega de marca Aleix Espargaró. "Depois disso, começámos a experimentar mais peças. Isso pode correr bem, mas não tem de correr. Ao mesmo tempo, os pneus estão a ficar mais velhos. Mesmo que as melhorias sejam boas, os tempos não reflectem necessariamente isso."

Qual é a diferença entre a moto de 2022 que tinha à sua disposição na época passada e a atual moto de 2024? Miguel, direto da pistola: "A nova moto gera muito mais força descendente! Tem mais potência. O feedback é diferente. É preciso recalibrar os sentidos. Comecei com a minha configuração padrão e apercebi-me imediatamente que a moto não estava onde devia estar. Foi aí que o trabalho começou".

É aqui que o trabalho da equipa entra em jogo: "É preciso ter muito cuidado para ter uma base saudável antes de mergulhar nos pormenores. Trata-se de separar as coisas e chegar a uma solução eficaz."

Como é que se sentiu a conduzir com os aero rakes na traseira? Oliveira ri-se: "Com aquela raquete de ténis atrás? Não é óptima. Sente-se mesmo. Mas pelo menos agora temos os dados. Isso é o mais importante."



Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451