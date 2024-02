Quartararo (3º): "Por suerte el motor es mejor"

Fabio Quartararo se ha afianzado en la tercera posición de la tabla de tiempos tras la primera jornada de entrenamientos del martes en Sepang. Alex Rins también se ha situado en una posición decente. Quartararo, que también ha logrado buenos valores de velocidadpunta,sólo haperdido algo menos de tres décimas respecto a Jorge Martín (Ducati) en su mejor vuelta .

"¡Estoy contento! El motor está mejor que en 2023, ¡afortunadamente! Pero todavía no estamos aprovechando todo el potencial de la moto. Creo que el carácter es todavía demasiado agresivo, aún no podemos sacar toda la potencia. Pero hoy hemos trabajado para utilizar nuestro motor lo mejor posible".

"Hay una gran diferencia entre estar entre los 10 primeros y poder competir por estar entre los cinco primeros en cada carrera. Ahora tenemos muchas más opciones, pero todavía no tenemos una moto ganadora. Gracias a Max (Massimo Bartolini) y Marco (Nicotra ),el trabajo en el equipo es ahora como blanco y negro comparado con el pasado. Esto es fantástico para Yamaha. Estábamos a años de distancia entérminos deelectrónica y también es algo que todavía tenemos que mejorar."

"Era típico de Yamaha que la moto tuviera cero agarre cuando las condiciones eran malas- Alex Rins también se dio cuenta de ello . Siempreque la pista teníapoco ag arre, estábamos muy atrás ".

Comentando el ambiente en el equipo, dijo: "Me encanta la forma en que trabajamos con los chicos. Probamos algunas cosas en el shakedown, pero tuvimos problemas técnicos. Junto con Max, dijimos entonces que no nos rendiríamos, que queríamos una solución , y funcionó. Antes, los ingenieros japoneses decían que era demasiado arriesgado, que mejor no hacerlo".

Y Fabio también revela: "No hemos dado los grandes pasos, pero hemos recopilado información. Tenemos que comprobar muchos reglajes y luego encontrar la opción adecuada para una vuelta. Ahora hemos probado cosas que nunca habíamos probado en el pasado y al final no ha ido tan mal. Uno de nuestros objetivos es hacer que la moto sea más suave. De momento es demasiado agresiva".

"Mientras no hayamosenderezado la moto, se tambalea increíblemente. Tenemos que hacer que la moto seamás fácil de pilotar". ¿Y cómo se encuentra físicamente? " Estoybien, pero más de 20 vueltas se hace difícil. A veces, con la misma puesta a punto, la electrónica interviene de repentemás queen las vueltas anteriores. Todavía no lo entiendo. Tenemos que trabajar en ello en lospróximos días".



Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451