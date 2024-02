Quartararo (3e) : "Heureusement, le moteur est meilleur".

Fabio Quartararo s'est installé à la troisième place de la feuille de temps mardi après la première journée d'essais à Sepang. Alex Rins s'est également retrouvé dans une position correcte. Quartararo, qui a également obtenu de bonnes valeurs devitessede pointe, n'a concédéque trois dixièmes à Jorge Martín (Ducati) lors de son meilleur tour.

"Je suis heureux ! Le moteur est meilleur qu'en 2023 - heureusement ! Mais nous n'utilisons pas encore tout le potentiel de la moto. Je pense que le caractère est encore beaucoup trop agressif, nous ne pouvons pas encore exploiter toute lapuissance decette manière . Mais nous avons travaillé aujourd'hui pour exploiter au mieux notre moteur".

"Il y a une grande différence entre être dans le top 10 et pouvoir se battre pour le top 5 à chaque course. Nous avons maintenant beaucoup plus de possibilités, mais nous n'avons pas encore une moto gagnante. Grâce à Max (Massimo Bartolini, ndlr) et Marco (Nicotra) ,le travail au sein de l'équipe est maintenant comme blanc et noir par rapport au passé. C'est génial pour Yamaha. Nous étions loin de l'électronique en ce qui concerne et c'est aussi quelque chose que nous devons toujours améliorer".

"C'était typique de Yamaha que la moto n'ait pas d'adhérence quand les conditions étaient mauvaises - Alex Rins l'a également constaté. Chaque fois que la piste avaitpeu d'adhérence , nousétions vraiment loin derrière".

Concernant l'ambiance au sein de l'équipe, il a déclaré : "J'adore la façon dont nous travaillons avec les gars. Nous avons fait quelques essais lors du shakedown, mais nous avons eu des problèmes techniques. Avec Max, nous avons dit que nous n'abandonnerions pas, que nous voulions trouver une solution et cela a fonctionné. Dans le passé, les ingénieurs japonais disaient que c'était trop risqué, nous préférions ne pas le faire".

Et Fabio de révéler ensuite : "Nous n'avons pas fait de grands pas, mais nous avons recueilli des informations. Nous devons vérifier beaucoup de setups et ensuite trouver la bonne option pour un tour. Nous avons maintenant essayé des choses que nous n'avions jamais essayées par le passé et ce n'était finalement pas si mal. L'un de nos objectifs est de rendre la moto plus douce. Pour l' instant ,elle est deloin trop agressive".

"Tant que nous n'avons pas redressé la moto, elle vacille incroyablement. C'est là que nous devons rendrela moto plus facile à piloter. " Et comment se porte-t-il physiquement ? "Je vais bien, mais sur 20 tours, c'est difficile. Parfois - avec les mêmes réglages - l'électronique intervient soudainement plus que dans les tours précédents. Je ne comprends pas encore cela. Nous devrons travailler sur ce pointdans les jours à venir ".



Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min.

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451