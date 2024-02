Quartararo (3°): "Per fortuna il motore va meglio".

Fabio Quartararo si è piazzato al terzo posto nella classifica dei tempi dopo la prima giornata di test a Sepang, martedì. Anche Alex Rins si è trovato in una posizione decente. Quartararo, che ha ottenuto anche buoni valori di velocitàmassima, haperso solo poco meno di tre decimi da Jorge Martín (Ducati) nel suo giro migliore .

"Sono contento! Il motore è migliore di quello del 2023 - per fortuna! Ma non stiamo ancora sfruttando tutto il potenziale della moto. Credo che il carattere sia ancora troppo aggressivo, non riusciamo ancora a sfruttare tutta la potenza. Ma oggi abbiamo lavorato per sfruttare al meglio il nostro motore".

"C'è una grande differenza tra essere nella top 10 e poter gareggiare per i primi cinque in ogni gara. Ora abbiamo molte più opzioni, ma non abbiamo ancora una moto vincente. Grazie a Max (Massimo Bartolini) e Marco (Nicotra ), illavoro in squadra è ora come il bianco e il nero rispetto al passato. Questo è ottimo per la Yamaha. Eravamo lontani anni luce in termini dielettronica e anche questo è un aspetto che dobbiamo ancora migliorare".

"Era tipico della Yamaha che la moto avesse zero grip quando le condizioni erano avverse - anche Alex Rins se n'è accorto .Ogni volta che la pista avevapoca aderenza , eravamo molto indietro".

Commentando l'atmosfera nel team, ha detto: "Mi piace il modo in cui lavoriamo con i ragazzi. Abbiamo provato alcune cose durante lo shakedown, ma abbiamo avuto problemi tecnici. Insieme a Max, abbiamo detto che non ci saremmo arresi, che volevamo una soluzione e hafunzionato. In passato, gli ingegneri giapponesi avevano detto che era troppo rischioso, che era meglio non farlo".

E Fabio rivela anche: "Non abbiamo fatto i grandi passi, ma abbiamo raccolto informazioni. Dobbiamo controllare molti set-up e poi trovare l'opzione giusta per un giro. Abbiamo provato cose che non avevamo mai provato in passato e alla fine non è andata male. Uno dei nostri obiettivi è rendere la moto più fluida. Al momento è troppo aggressiva".

"Finché non abbiamo raddrizzato la moto, è incredibilmente traballante. Dobbiamo rendere la moto più facile da guidare". E come sta fisicamente? " Sto bene, ma oltre i 20 giri diventa difficile. A volte - con lo stesso setup - l'elettronica interviene improvvisamente di più rispetto aigiri precedenti. Non l'ho ancora capito. Dobbiamo lavorarci neiprossimi giorni ".



Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451