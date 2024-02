Quartararo (3º): "Felizmente o motor está melhor"

A estrela da Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo, causou uma boa impressão no primeiro dia em Sepang, mas também contou histórias aventureiras sobre as comparações entre os métodos de trabalho da equipa de fábrica no passado e hoje.

Fabio Quartararo estabeleceu-se no terceiro lugar da tabela de tempos após o primeiro dia de testes em Sepang, na terça-feira. Alex Rins também ficou numa boa posição. Quartararo, que também alcançou bons valores de velocidademáxima,perdeu pouco menos de três décimos para Jorge Martín (Ducati) na sua melhor volta .

"Estou contente! O motor está melhor do que em 2023 - felizmente! Mas ainda não estamos a utilizar todo o potencial da moto. Penso que o carácter ainda é demasiado agressivo, ainda não conseguimos utilizar toda a potência. Mas trabalhámos hoje para utilizar o nosso motor o melhor possível."

"Há uma grande diferença entre estar entre os 10 primeiros e ser capaz de correr para os cinco primeiros em todas as corridas. Agora temos muito mais opções, mas ainda não temos uma moto vencedora. Graças ao Max (Massimo Bartolini) eao Marco (Nicotra ), otrabalho na equipa é agora como preto e branco em comparação com o passado. Isto é ótimo para a Yamaha. Estávamos a anos de distância em termos de eletrónica e também é algo que ainda temos de melhorar."

"Era típico da Yamaha que a moto tivesse zero aderência quando as condições eram más - o Alex Rins também se apercebeu disso .Sempre que a pista tinhapouca aderência , ficávamos muito para trás."

Comentando o ambiente na equipa, disse: "Adoro a forma como trabalhamos com os rapazes. Tentámos algumas coisas no shakedown, mas tivemos problemas técnicos. Juntamente com o Max, dissemos que não íamos desistir, que queríamos uma solução - e resultou. No passado, os engenheiros japoneses diziam que era demasiado arriscado, preferíamos não o fazer."

E Fabio também revela: "Ainda não demos os grandes passos, mas reunimos informações. Temos de verificar muitas configurações e depois encontrar a opção certa para uma volta. Experimentámos agora coisas que nunca tínhamos experimentado no passado e, no final, não foi muito mau. Um dos nossos objectivos é tornar a moto mais suave. Neste momento, é demasiado agressiva".

"Enquanto nãoendireitarmos a moto, ela é incrivelmente instável. Temos de tornar a moto mais fácil de conduzir." E como está ele fisicamente? "Estou bem, mas ao longo de 20 voltas torna-se difícil. Por vezes, com a mesma configuração, a eletrónica intervém de repente mais do quenas voltas anteriores. Ainda não percebo isso. Temos de trabalhar nisso nospróximos dias ."



Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451