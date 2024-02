Aprilia a dû apprendre que l'aérodynamique est importante

Lors de la première journée des tests MotoGP à Sepang/Malaisie, Aprilia a fait effectuer à ses deux pilotes d'usine, Aleix Espargaro et Maverick Vinales, des tests comparatifs du modèle de l'année dernière et du modèle 2024. Tous deux ont ressenti les progrès réalisés.

Mardi, les ingénieurs d'Aprilia ont écouté avec une attention particulière leurs pilotes d'usine Maverick Vinales et Aleix Espargaro. Leurs commentaires devraient faire la différence pour combler l'écart avec Ducati cette année et rester continuellement dans le peloton de tête.

Aleix et Maverick ont été très sollicités, car ils ont piloté et comparé le modèle actuel de l'Aprilia RS-GP et la machine de l'année dernière - les nouveautés aérodynamiques sautent immédiatement aux yeux.

Pour Aleix Espargaro, le travail de test s'avère éprouvant pour les nerfs : "Nous avons maintenant beaucoup plus de pression sur la roue avant. De plus, nous testons trois combinaisons différentes d'ailerons pour la bosse ainsi que quelques autres petites choses. Cela rend la moto plus lourde et nous devons déterminer quelles modifications nous voulons conserver après les tests".

Maverick Vinales, qui s'est maintenu en forme cet hiver en pratiquant le motocross et sur une Aprilia RSV4, a pour objectif de remporter sa première victoire pour le constructeur italien : "Il faut d'abord comprendre l'aérodynamique pour être rapide avec. Lorsque je suis passé à la moto 2023, j'ai tout de suite réalisé mon temps, malgré quelques erreurs dans mon tour le plus rapide. Le nouveau modèle se comporte de manière complètement différente. Nous avons besoin de plus d'expérience pour trouver l'équilibre parfait".

Pendant ce temps, son coéquipier Espargaro a révélé que ce n'est qu'au cours des cinq dernières saisons que l'on s'est rendu compte de l'importance du domaine de l'aérodynamique et qu'il s'agit de la clé du succès. "C'est incroyablement complexe. Nous avons tellement d'ailerons qu'en tant que pilote, tu dois décider quel ensemble te convient le mieux. Par exemple, une aile génère de la force descendante au freinage, une autre plutôt au milieu du virage. Il faut trouver un bon compromis. Mais la géométrie de la moto a aussi beaucoup changé".

Au final, l'objectif est de terminer les tests de la meilleure manière possible malgré la limitation à sept trains de pneus seulement par pilote. Espargaro : "Les ingénieurs veulent voir leur moto dans le top 5, il faut donc aller à la chasse au chrono. Mais d'un autre côté, ils veulent aussi collecter un maximum de données".

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451