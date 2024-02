Aprilia ha dovuto imparare: l'aerodinamica è ciò che conta

Martedì gli ingegneri Aprilia hanno ascoltato con particolare attenzione i loro piloti ufficiali Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Il loro feedback dovrebbe fare la differenza decisiva per colmare il divario con la Ducati quest'anno e per guidare costantemente in testa.

Aleix e Maverick sono stati molto sollecitati mentre guidavano e confrontavano l'attuale modello di Aprilia RS-GP e la moto dello scorso anno: le nuove caratteristiche aerodinamiche sono immediatamente evidenti.

Per Aleix Espargaro, il lavoro di prova è snervante: "Ora abbiamo molta più deportanza sulla ruota anteriore. Stiamo anche testando tre diverse combinazioni di ali per la gobba e altri piccoli accorgimenti. La moto è più pesante e dopo i test dovremo decidere quali modifiche apportare".

Maverick Vinales, che si è tenuto in forma durante l'inverno con il motocross e con l'Aprilia RSV4, punta a conquistare la sua prima vittoria per la Casa italiana: "Per essere veloci bisogna prima capire l'aerodinamica. Quando sono passato alla moto 2023, ho subito eguagliato il mio tempo, nonostante qualche errore nel mio giro più veloce. Il nuovo modello si comporta in modo completamente diverso. Abbiamo bisogno di più esperienza per trovare l'equilibrio perfetto".

Il compagno di squadra Espargaro, invece, ha rivelato che solo nelle ultime cinque stagioni ha capito quanto sia importante l'area dell'aerodinamica e che è la chiave del successo. "È incredibilmente complesso. Abbiamo così tante ali che un pilota deve decidere quale pacchetto è più adatto a lui. Ad esempio, un'ala genera deportanza in frenata, un'altra più a centro curva. Bisogna trovare un buon compromesso. Ma anche la geometria della moto è cambiata molto".

In definitiva, l'obiettivo è quello di completare i test nel miglior modo possibile, nonostante la limitazione di soli sette set di pneumatici per pilota. Espargaro: "Gli ingegneri vogliono vedere la loro moto tra i primi cinque, quindi bisogna inseguire i tempi. D'altra parte, vogliono anche raccogliere quanti più dati possibili".

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451