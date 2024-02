A Aprilia teve de aprender: o que conta é a aerodinâmica

No primeiro dia de testes de MotoGP em Sepang/Malásia, a Aprilia colocou os seus dois pilotos de fábrica, Aleix Espargaro e Maverick Vinales, a efetuar testes comparativos entre os modelos do ano passado e 2024. Ambos sentem o progresso.

por Toni Schmidt - Automatic translation from German

Na terça-feira, os engenheiros da Aprilia ouviram com especial atenção os seus pilotos de fábrica Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Espera-se que o seu feedback faça a diferença decisiva para colmatar a diferença para a Ducati este ano e para rodar consistentemente na frente.

Aleix e Maverick foram muito solicitados quando rodaram e compararam o atual modelo da Aprilia RS-GP com a máquina do ano passado - as novas características aerodinâmicas são imediatamente visíveis.

Para Aleix Espargaro, o trabalho de teste está a ser muito stressante: "Agora temos muito mais downforce na roda dianteira. Também estamos a testar três combinações diferentes de asas para a corcunda, bem como algumas outras pequenas coisas. Isto faz com que a moto pareça mais pesada e temos de descobrir quais as alterações que queremos manter após os testes."

Maverick Vinales, que se manteve em forma durante o inverno com motocross e com uma Aprilia RSV4, tem como objetivo conquistar a sua primeira vitória para o fabricante italiano: "É preciso compreender primeiro a aerodinâmica para se ser rápido com ela. Quando mudei para a moto 2023, igualei imediatamente o meu tempo, apesar de alguns erros na minha volta mais rápida. O novo modelo tem um comportamento completamente diferente. Precisamos de mais experiência para encontrar o equilíbrio perfeito."

O companheiro de equipa Espargaro, por sua vez, revelou que só nas últimas cinco épocas é que se apercebeu da importância da área da aerodinâmica e que é a chave para o sucesso. "É incrivelmente complexo. Temos tantas asas que, como piloto, temos de decidir qual o pacote mais adequado para nós. Por exemplo, uma asa gera downforce na travagem, outra mais no centro da curva. É preciso encontrar um bom compromisso. Mas a geometria da mota também mudou muito".

Em última análise, o objetivo é concluir os testes da melhor forma possível, apesar da limitação de apenas sete jogos de pneus por piloto. Espargaro: "Os engenheiros querem ver a sua moto entre os cinco primeiros, por isso temos de perseguir os tempos. Por outro lado, eles também querem recolher o máximo de dados possível."

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451